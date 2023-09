Stefan Bradl: Wie hat er den Sturz in Kurve 1 erlebt?

Stefan Bradl kollidierte beim Sprint in Indien beim Anbremsen der ersten Kurve mit Augusto Fernández und riss dann Pol Espargaró mit. Er schildert seine Sicht des Vorfalls.

Stefan Bradl (33) rückte auf dem Startplatz der MotoGP-Klasse auf dem 5,01 km langen Buddh International Circuit (mit acht Rechts- und 5 Linkskurven) nach der Verletzung von Alex Márquez vom 21 auf den 20. Platz vor, aber der Sprint war für den LCR-Honda-Castrol-Fahrer bereits in der ersten Kurve zu Ende.

«Nach dem Start ist Augusto Fernández beim Anbremsen der ersten Kurve mächtig ins Wackeln gekommen, deshalb konnte ich die Kollision mit seinem Heck nicht vermeiden», schilderte der Bayer. «Ich habe so hart wie möglich gebremst, aber dadurch bin ich gestürzt und habe auch Pol mitgerissen. Als ich im Kiesbett saß und ein paar andere Fahrer in meiner Nähe erblickte, dachte ich zuerst: ‘Oh, das war mein Fehler, ich habe ein paar andere Fahrer mitgenommen.’ Aber später habe ich das Video angeschaut und gesehen, es war nicht meine Schuld. Trotzdem bin ich zu Pol gegangen und habe ihm gesagt, dass es mir leid tut.»

«Das sind die Konsequenzen, wenn die erste Kurve sehr eng und langsam ist», fasste Bradl zusammen. «Ich bin beim Anbremsen gerade auf meiner Linie geblieben, aber Augusto hat die Türe knapp vor mir zugemacht. Ich gebe ihm keine Schuld, denn er hat hinten keine Augen. Der Rest – es war ein Rennunfall, würde ich sagen.»

War das Verhängnis nach dem Start in Kurve 1 auf dieser Piste absehbar? «Wir haben zwei getrennte Crashes gesehen; ich war in einen involviert», stellte der Bayer fest. «Der andere Vorfall hat Marini und Bezzecchi betroffen. Ja, man musste so etwas irgendwie erwarten. Denn die erste Kurve hier ist super eng, die Anfahrt vom Startplatz dorthin ist ziemlich kurz, deshalb lag das Feld eng beisammen. Als ich die Wiederholung gesehen habe, habe ich bemerkt, wie Augusto gebremst hat, hat er gleichzeitig versucht, alle Systeme zu deaktivieren, um dann beim Rausfahren aus den Kurven 1 und 2 in einer guten Position zu sein. Um das Start-Device auszuschalten, musst du jedoch abrupt super hart bremsen. Das sind lauter Details, die insgesamt dazu geführt haben, dass ich den Zusammenstoß mit ihm nicht verhindern konnte.»

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1. Martin, Ducati, 11 Rdn in 19:18,836 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 5 Runden zurück

– Mir, Honda, 8 Runden zurück

– Marini, Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Pol Espargaró, KTM, 1. Runde nicht beendet

– Bradl, Honda, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 25 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 292 Punkte. 2. Martin 259. 3. Bezzecchi 223. 4. Binder 179. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 130. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 107. 11. Quartararo 89. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 428 Punkte. 2. KTM 240. 3. Aprilia 220. 4. Honda 112. 5. Yamaha 109.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 406 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.