Aleix Espargaró (Aprilia/8.): «Es war peinlich heute»

Für das Aprilia-Werksteam und Aleix Espargaró reichte es am Samstag beim GP auf Phillip Island nur zum achten Platz. Der fehlende Grip am Hinterrad machte dem Spanier das Leben über 27 Runden schwer.

Nach dem Sprint- und GP-Sieg in Barcelona Anfang September kämpft Aleix Espargaró auf der Aprilia um seine Form. Der Spanier kam seitdem in fünf Rennen und vier Sprints nicht über einen fünften Platz hinaus. Auch beim GP von Australien auf Phillip Island am Samstag gelang dem WM-Vierten der letzten Saison nur der achte Rang.

Dabei hatte der Aprilia-Werksfahrer nach dem Qualifying (Startplatz 4) noch große Hoffnungen auf einen Podestplatz. Auch der Start in den GP über 27 Runden auf dem 4,448 km langen Kurs verlief vielversprechend. Lange Zeit hielt sich der 34-Jährige in den Top-5 auf, doch mit dem Rennverlauf ging es immer weiter zurück.

Letztendlich baute sein Reifen nicht mehr genügend Grip auf und Espargaró beendete den Lauf nur auf dem achten Rang, neun Sekunden hinter Johann Zarco (Ducati), der seinen ersten MotoGP-Erfolg feierte. «Es war peinlich heute, denn wir waren nicht konkurrenzfähig. Wir hatten sehr viel Wheelspin und ich hätte nicht gedacht, neun Sekunden hintere dem Podium ins Ziel zu kommen. Die Probleme an diesem Wochenende waren sehr groß», fasste der Routinier am Samstag zusammen.

«Zu Beginn konnte ich zwar recht schnell fahren, aber ich konnte es nicht ins Ziel bringen. Ich habe mich entschieden, die Reifen zu schonen, aber in den letzten zwei oder drei Runden war es trotzdem dramatisch», so der WM-Sechste. «In den Kurevn 2, 6, 11 und 12 verliere ich sehr viel Zeit. Das ist verrückt und ich verstehe nicht, wieso uns dort soviel Grip fehlt.»

Espargaró betonte anschließend: «Wie so oft in diesem Jahr kommt es nicht auf den reinen Speed an, sondern mehr auf das Einteilen der Reifen und die Strategie. Für mich ging es dennoch nicht schneller, denn ich hätte mit einer Aprilia nichtmal eine halbe Sekunde schneller sein können in diesem Rennen.»

Wie sieht Aleix seine Chancen für den Sprint am Sonntag? «Das einzig positive beim Sprint wird sein, dass ich vorne und hinten mit dem weichen Reifen fahren werde. Ich habe ein gutes Tempo auf den Reifen. Freitag konnte ich drei Runden niedrige 1:28er-Zeiten damit fahren, am Samstagmorgen sogar 1:27er-Zeiten. Ich kann also mehr riskieren», erklärte der Spanier. «Aber neben dem Wind könnte es am Sonntag auch regnen. Bei solchen Bedingungen kannst du nichtmal mit dem Fahrrad fahren. Ich bin sehr gespannt auf die Bedingungen.»

Ergebnis MotoGP Race, Phillip Island, 21.10.2023

1. Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14. Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Sturz: Augusto Fernández, KTM

Sturz: Joan Mir, Honda

Nicht gestartet: Alex Rins, Honda

MotoGP-WM-Stand nach 31 von 40 Rennen

1. Bagnaia, 366 Punkte. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 526 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Team-WM:

1.Prima Pramac Racing, 526 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.