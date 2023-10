Jack Miller (KTM/7.): «Jetzt hängen wir hier herum»

Red Bull-KTM-Ass Jack Miller kam beim Heim-GP auf Phillip Island über P7 nicht hinaus, spricht über das seltsame Gefühl nach dem vorgezogenen Hauptrennen und hofft nun, dass die Fans noch einen Sprint zu sehen bekommen

Jack Miller fuhr auf Phillip Island von Startplatz 8 los – der Aussie kam dann beim turbulenten Heimrennen auf P7 knapp hinter Marco Bezzecchi (Mooney VR46-Ducati) an. Auf Debüt-Sieger Johann Zarco (Pramac Ducati) fehlten Jack im Ziel fast zehn Sekunden.

«Es ist ein Samstag, das Rennen ist aber schon geschafft und jetzt hängen wir hier herum. Es ist irgendwie komisch jetzt. Ich wollte im Rennen etwas mehr, aber das war es, was wir heute drauf hatten», bekannte der Jungvater Miller.

«Im letzten Sektor hat mir aber ein wenig etwas Stabilität auf der Front gefehlt. Ich konnte das Bike da nicht so um die Kurven rollen lassen, wie ich es gerne getan hätte. Der Reifen war relativ gut beisammen bis zum Finish, ich konnte gegen die Jungs kämpfen.»

«Nach etwa zehn Runden hatte ich aber ein paar haarige Momenten am Vorderrad. Speziell in den Kurven 10 und 11. Vielleicht war es die kalte Luft am Reifen oder der Windschatten keine Ahnung. Es wurde immer kühler. Ich konnte mich aber dann wieder steigern, als Alex Márquez am Ende kam. Alles in allem war es ein positiver Phillip Island-Grand Prix. Schauen wir mal, was im Sprint gehen wird», sagte der Red Bull-KTM-Star.

Miller verriet dann noch: «Wir haben am Vormittag das Bike etwas verändert, was die Pivot-Position betrifft – einfach, um etwas mehr Grip zu holen. Es war aber eine recht normale Sache an solchen Tagen. Wir haben in der Früh mitten im dritten Training das Bike etwas abgesenkt...»

Laut Wettervorhersage könnte es am Sonntag vom Wetter her nicht für die Austragung des Sprints reichen. Es soll Windböen bis zu 90 km/h und Regen geben. Miller: «Es ist traurig für die Aussie-Fans und es tut mir leid. Wir hatten in den letzten drei Tagen die absolut schönste Kulisse für ein Motorradrennen, die es gibt. Daher lasst uns die Daumen halten. Hoffen wir, dass genau das Gegenteil von dem passiert, was prognostiziert ist. Hier kann sich das schönste Wetter um diese Jahreszeit in Windeseile in 'shit' verwandeln. »

Zu den Verhältnissen sagt Miller, dass das Fahrer hier dank der Winglets auf dieser Piste weniger gefährlich ist als früger, «Aus Kurve 2 heraus zur Stoner-Kurve hin war es früher riskanter, da gab es mehr Wheelies. Auch der Seitenwind war dadurch früher bedrohlicher. Die neue Aerodynamik hat positive und negative Seiten. Aber Ende der Zielgeraden mit mehr als 350 km/h – wenn dann noch ein Pulk von Bikes aus deinem Windschatten vorbei zischt, das ist sicher gewöhnungsbedürftig. Da kann es zu haarigen Situationen kommen.»

Ergebnis MotoGP Race, Phillip Island, 21.10.2023

1. Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14. Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Sturz: Augusto Fernández, KTM

Sturz: Joan Mir, Honda

Nicht gestartet: Alex Rins, Honda

MotoGP-WM-Stand nach 31 von 40 Rennen

1. Bagnaia, 366 Punkte. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 526 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Team-WM:

1.Prima Pramac Racing, 526 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.