Marc Márquez (Honda): «Wird noch genug Rennen geben»

Nach den großen Problemen, die Marc Márquez am Wochenende auf Phillip Island plagten, dürfte er nicht allzu traurig sein, dass der Sprint am Sonntag gestrichen wurde. Doch im nassen Warm-up fuhr er zumindest auf Rang 2.

Repsol-Honda-Superstar Marc Márquez hatte nach dem bescheidenen MotoGP-Wochenende in Mandalika, bei dem er im Sprint und im GP zu Sturz kam, kaum Grund zur Freude. Auch in Phillip Island verzeichnete er an diesem Wochenende zwei Stürze, blieb dabei unbeschadet. Den GP am Samstag beendete der achtfache Motorrad-Weltmeister auf Platz 15, weil er bei der Reifenwahl die falsche Entscheidung getroffen hatte.

Am Sonntag kam der erwartete Regen auf dem 4,4 km langen Kurs hinzu. Die Warm-ups der drei GP-Klassen und das Moto3-Rennen gingen anschließend über die Bühne, in der Moto2-Klasse musste vorzeitig abgebrochen werden, da zu viele Fahrer stürzten und die Bedingungen immer widriger wurden.

Der MotoGP-Sprint über 13 Runden wurde dann von den Verantwortlichen ersatzlos gestrichen, denn viel Wasser und starker Wind sorgte für die GP-Stars für große Gefahr. «Leider konnten wir am Sonntag durch die Wetterbedingungen kein Rennen fahren. Die Organisatoren haben das gut gemacht, indem sie das Hauptrennen auf Samstag vorgezogen haben», betonte der 30-jährige Spanier im Interview. «Dadurch konnten wir ein normales Rennen zeigen.»

«Die Vorhersage für Sonntag war wirklich schlecht. Im Warm-up war es noch akzeptabel und okay, aber der Wind wurde später sehr stark», erklärte der Honda-Fahrer. «Besonders mit der Aerodynamik, die unsere Bikes aktuell prägt, wird es dann gefährlich unter diesen Verhältnissen.»

Marc Márquez, der im kommenden Jahr für Gresini-Ducati neben seinem Bruder Alex die MotoGP-WM bestreiten wird, nahm diese Entscheidung in Australien locker hin. «Ich weiß nicht, ob es möglich gewesen wäre, aber die Rennleitung hat viel Erfahrung und deshalb haben sie für mich die richtige Entscheidung getroffen. In Zukunft wird es noch genug Rennen geben», sagte er.

Wir haben am Morgen sehr schwierige Bedingungen vorgefunden, aber das war ja zu erwarten», fügte Repsol-Honda-Teamkollege Joan Mir an, der nach seinem Sturz am Samstag Australien ohne Punkte verlässt. «Es war zwar noch fahrbar, doch die Bedingungen wurden immer schlimmer. Am Ende war es die richtige Entscheidung, den Sprint abzusagen. Wir müssen nach vorne schauen, denn das Wochenende war nicht besonders gut für uns. Ich hoffe, dass wir in Buriram unser Potenzial zeigen können.»

Ergebnis MotoGP Race, Phillip Island, 21.10.2023

1. Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14. Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Sturz: Augusto Fernández, KTM

Sturz: Joan Mir, Honda

Nicht gestartet: Alex Rins, Honda

MotoGP-WM-Stand nach 31 von 39 Rennen

1. Bagnaia, 366 Punkte. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 552 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 526 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.