Luca Marini: «Dann stürzt du mit mehr als 330 km/h»

Luca Marini war am Sonntag nach dem Warm-up nicht abgeneigt, den MotoGP-Sprint zu absolvieren. Obwohl der Regen und Wind auch schon am Morgen zum Warm-up dominierte, befand der Italiener die Bedingungen als fahrbar.

Doch als das Wetter sich auf Philipp Island zunehmend verschlechterte, war auch für den Ducati-Fahrer nicht an ein Rennen zu denken. Bis zu dieser Entscheidung der Rennleitung vertrieb sich der Bruder von MotoGP-Legende Valentino Rossi die Zeit als Zuschauer der Moto3- und Moto2-Rennen, wo die Fahrer ebenfalls unter den Bedingungen zu kämpfen hatten. Als das Moto2-Rennen vorzeitig abgebrochen werden musste und der MotoGP-Sprint dann ebenfalls gestrichen wurde, war der Fahrer vom Mooney VR46 Racing Team erleichtert.

«Es ist immer schwierig, solch eine Entscheidung zu treffen. Manchmal ist es besser, auf Nummer sicher zu gehen, denn wenn mann sich den Wind an den Bäumen und Fahnen angesehen hat, dann wäre es wirklich verrückt gewesen», stellte Marini im Interview klar. «Jeder weiß, dass es in Kurve 1 auf dieser Strecke sehr gefährlich auf der Bremse ist. Der Wind kann dich sehr leicht von der Strecke drücken und dann stürzt du mit über 330 km/h.»

Der 26-Jährige weiter: «Es war die richtige Entscheidung. Alle kannten die Wettervorhersage und haben gehofft, dass es sich noch ändern wird, aber es wurde nicht besser. Natur ist etwas, das wir nicht steuern können.»

«Im Warm-up war es noch fahrbar. Ich weiß nicht, wie es mit der Gischt funktioniert hätte, denn ich war alleine unterwegs. Der Wind und die Wassermenge waren kein großes Problem», sagte der WM-Achte. «Durch die Kälte konnten wir den Reifen besonders auf der rechten Seite nicht ins Arbeitsfenster bringen. Auch wenn der Regenreifen sehr weich ist, hast du nur wenige Rechtskurven, dann wird es jede Runde schlechter. Du hast also kein Gefühl zu den Reifen und kannst nicht normal beschleunigen weil der Reifen auskühlt.»

War es die richtige Entscheidung, die beiden kleinen Klassen den Gefahren auszusetzen und erst so spät abzubrechen? «Ich bin froh, dass ich kein Rennen fahren musste. Ich habe das Moto2-Rennen in der Box verfolgt und war wirklich happy, dass ich nur zuschauen musste», so der Ducati-Pilot. «Es waren so schwierige Bedingungen. Die Reifen sind dort ebenfalls schwierig. Dunlop arbeitet gut, aber die Reifen sind sehr kompliziert. Du machst nichts verrücktest, aber du stürzt ohne Vorwarnung. In der Moto3-Klasse sind die Jungs deutlich sicherer unterwegs, es scheint einfacher zu sein, ein Gefühl aufzubauen.»

Ergebnis MotoGP-Rennen, Phillip Island (21.10.):

1. Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14. Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Sturz: Augusto Fernández, KTM

Sturz: Joan Mir, Honda

Nicht gestartet: Alex Rins, Honda

MotoGP-WM-Stand nach 31 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 366 Punkte. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 552 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 526 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.