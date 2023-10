MotoGP-Stars in Thailand: Im Tuk-Tuk durch Bangkok 25.10.2023 - 17:16 Von Otto Zuber

© MotoGP.com Im Tuk-Tuk fuhren die MotoGP-Stars durch Bangkok © MotoGP.com Ein Besuch im Tempel Wat Suthat stand auch auf dem Programm © MotoGP.com Die MotoGP-Stars waren auch auf Bikes unterwegs © MotoGP.com Im Kochwettbewerb setzten sich Morbidelli und Buasri durch Zurück Weiter

In dieser Woche werden die MotoGP-Stars die 17. WM-Runde in Thailand austragen. Doch bevor die Action in Buriram losgeht, haben einige MotoGP-Piloten einen besonderen Tag in Bangkok verbracht.