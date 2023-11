Augusto Fernández (14.): «Ich brauche Hilfe»

MotoGP-Rookie Augusto Fernández suchte nach dem Malaysia-GP nach Antworten, um die Stärken seines natürlichen Fahrstils besser nutzen zu können. Dabei bezog sich der GASGAS-Tech3-Pilot auf seine erfolgreiche Moto2-Zeit.

Kurz nachdem sein nächstjähriger Teamkollege Pedro Acosta den Moto2-WM-Titel sichergestellt hatte, ging es für Augusto Fernández in den 18. Grand-Prix der MotoGP-Saison 2023. Doch obwohl er als 14. des Malaysia-GP zwei WM-Punkte sammelte und dabei Teamkollege Pol Espargaró hinter sich ließ, zeigte sich der 26-jährige Madrilene mit seiner Leistung nicht zufrieden.

Als Begründung nannte der MotoGP-Neuling aus dem GASGAS Factory Racing Tech3 Team: «Am Samstag hatte ich sowohl mit der Pace als auch mit dem Reifenverschleiß zu kämpfen. Wir haben daher für das Hauptrennen etwas ausprobiert, jedoch hat mir das nicht geholfen. Ich habe dann versucht, mich innerhalb der ersten Runden gut zu positionieren. Doch als der Reifen wieder angefangen hat nachzulassen, ist meine Pace eingebrochen.»

Nach 20 Runden überquerte der Moto2-Weltmeister von 2022 den Zielstrich 28,940 sec hinter Sieger Enea Bastianini (Lenovo Ducati). Auf den achtfachen Champion Marc Márquez (13.) büßte er in seinem erst 18. MotoGP-Rennen über eine GP-Distanz gerade einmal zwei Sekunden ein. «Meine Rundenzeit im Qualifying war sehr schnell», hielt Fernández fest, nachdem er von Startposition 14 ins Rennen gegangen war. Daran anschließend erkannte er: «Insgesamt werden wir schneller, jedoch baue ich im Rennverlauf zu stark ab. Hier müssen wir eine Balance finden.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Sepang © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marini und Morbidelli © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Aleix Espagaró © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Enea Bastianini gewinnt das Rennen © Gold & Goose Bagnaia und Bastianini © Gold & Goose Alex Márquez, Enea Bastianini, Francesco Bagnaia © Gold & Goose Sieger Enea Bastianini Zurück Weiter

«Zur Saisonmitte hatte ich eine wirklich gute Pace. Doch seit den letzten Läufen fällt mir dieser Aspekt immer schwerer. Immerhin habe ich mich im Zeitenangriff deutlich gesteigert», analysierte der WM-17. und erklärte, was ihm seit seinem MotoGP-Aufstieg am meisten zu schaffen macht: «Mein Fahrstil hilft mir normalerweise in der Schlussphase eines Rennens. Das hat sich besonders in der Moto2 gezeigt. Ich brauche Hilfe, um dieses Level wieder zu erreichen. Aber das ist in meinem ersten Jahr Teil des Lernprozesses. Wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren zu verstehen, was ich auf dem Bike brauche.»

Ergebnis MotoGP-Rennen, Sepang (12.11.):

1. Enea Bastianini, Ducati, 20 Rdn in 39:59,137 min (= 166,3 km/h)

2. Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4. Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13. Marc Márquez, Honda, + 27,079

14. Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15. Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 1:42,162 min

– Brad Binder, KTM, 9 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 12 Runden zurück

– Raúl Fernández, Aprilia, 14 Runden zurück

– Miguel Oliveira, Aprilia, 15 Runden zurück

– Joan Mir, Honda, 16 Runden zurück

Ergebnis MotoGP-Sprint, Sepang (11.11.):

1. Alex Márquez, Ducati, 10 Rdn in 19:58,713 min

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

MotoGP-WM-Stand nach 35 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 412 Punkte. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 626 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 598 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.