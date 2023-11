Luca Marini: «Eine neue Ära meines Lebens beginnt»

Nur noch am Sonntag sitzt Luca Marini in der Mooney-VR46-Box

Abgesehen von einem Reifendruck-Vergehen lieferte der Sprint-Auftritt von Luca Marini beim MotoGP-Finale in Valencia natürlich deutlicher weniger Gesprächsstoff als sein bevorstehender Herstellerwechsel.

Das Mooney VR46 Team bestätigte am Samstagmorgen offiziell, dass Luca Marini an diesem Wochenende sein letztes Rennen für die Rossi-Truppe bestreiten wird. Die Verlautbarung seines Repsol-Honda-Deals lässt aber weiter auf sich warten. Bis dahin äußert sich der Bruder von Valentino Rossi auch nicht zu seiner Zukunft, die längst ein offenes Geheimnis ist. «Wir warten auf die zweite Ankündigung», erwiderte er mit einem Grinsen auf die unvermeidliche Nachfrage nach dem mageren 14. Platz im Sprint.

Weil sein Reifendruck zum zweiten Mal in dieser Saison unter dem Mindestlimit lag, bekam Marini – genauso wie Franco Morbidelli – noch eine 3-Sekunden-Strafe, die ihn auf Platz 17 zurückwarf. Weil im Sprint ohnehin nur die Top-9 punkten, hielt sich der Schaden aber in Grenzen.

So viel sagte «Maro» zu seinem Wechsel immerhin: «Ich hatte eine fantastische Zeit mit dem VR46 Team, wir haben die besten Momente meiner Karriere zusammen erlebt. Ich glaube, dass jetzt eine neue Ära in meinem Leben und meiner Karriere beginnt. Ich hoffe und ich will viel bessere Ergebnisse erzielen und an der Spitze kämpfen. Wir werden sehen, was wir in Zukunft machen können.»

Der bevorstehende Abschied sei in der Box etwas mehr zu spüren. «Es gibt mehr Umarmungen und mehr Emotionen, aber sobald ich auf der Strecke bin, ist es etwas komplett anderes. Sicher ist, dass wir es am Sonntagabend genießen werden», fügte Luca an.

Die ständigen Fragen nach seiner Zukunft stören den Fokus auch nicht, versicherte der 26-jährige Italiener. «Das ist jetzt schon seit einigen Rennen so und für mich macht das keinen Unterschied. Ich mag es, dass die Scheinwerfer auf mich gerichtet sind. Es ist großartig, dass ihr mir alle zuhört. Ich hoffe, ich bin interessant und wir können unseren Job genießen», schmunzelte er in seiner gut besuchten Presserunde im Media Centre des Circuit Ricardo Tormo. «Ich teile meine Gefühle und mein Feedback gerne mit euch allen. Auch wenn ich über schwierige oder unangenehme Themen sprechen muss, werde ich mein Bestes tun, um eine gute Antwort zu geben.»

Wer seinen Platz im künftigen Pertamina Enduro VR46 Racing Team übernimmt, ist offiziell auch noch nicht bestätigt, allerdings sind sich die Manager der Rossi-Truppe mit Katar-Sieger Fabio Di Giannantonio einig.

Fragte «Vale» seinen Bruder, wen er als seinen Nachfolger verpflichten würde? «Nein, das ist etwas, das sie entscheiden müssen», winkte Luca ab. «Ich will mich da nicht einmischen, auch weil ich das Team im November verlasse, was für sie nicht einfach ist. Ich weiß aber, dass sie die bestmögliche Entscheidung treffen werden. Denn Vale ist eine sehr intelligente Person.»

Ergebnis MotoGP-Sprint, Valencia (25.11.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:38,827 min

2. Binder, KTM, + 0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,122

4. Viñales, Aprilia, + 3,106

5. Bagnaia, Ducati, + 4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,400

7. Bezzecchi, Ducati, + 4,502

8. Alex Márquez, Ducati, + 5,578

9. Zarco, Ducati, + 5,910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 7,674

12. Miller, KTM, + 8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,513

14. Pol Espargaró, KTM, + 12,453

15. Bastianini, Ducati, + 12,599

16. Nakagami, Honda, + 13,787

17. Marini*, Ducati, + 13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, + 14,943

19. Rins, Honda, + 20,378

20. Savadori, Aprilia, + 25,017

– Quartararo, Yamaha, 9 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Strafe (Reifendruck-Vergehen)

MotoGP-WM-Stand nach 38 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 442 Punkte. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 675 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 633 Punkte (Weltmeister). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.