Brad Binder (11./KTM): «Der beste Tag des Jahres»

Brad Binder benötigt in Q1 am Samstag eine perfekte Runde

Für KTM verlief der erste Tag beim Spanien-GP in Jerez nicht nach Plan. Außer Pedro Acosta auf Rang 6 hatten alle anderen KTM-MotoGP-Piloten zu kämpfen. Brad Binder stürzte und verpasste somit den Einzug in Q2.

Nach Position 8 im ersten freien Training der MotoGP-Klasse auf dem Circuito de Jerez hatte Brad Binder sich zu beginn des Zeittrainings am Freitagnachmittag in eine starke Position gebracht. Gleich zu Beginn fuhr der Red Bull KTM-Werksfahrer die Bestzeit und für beinahe die halbe Session führte er das Feld an.

Als es im Finale auf die Zeitenjagd für einen wichtigen direkten Q2-Platz am Samstag ging, verlor Binder in Kurve 7 die Kontrolle über seine RC16. Der Südafrikaner blieb unverletzt, musste aber dabei zusehen, wie die anderen Fahrer ihre Rundenzeiten verbesserten. Am Ende reichte es nur zu Platz 11 und einem Umweg über Q1 am Samstag auf der Strecke in Andalusien. In der Runde, die mit dem Sturz endete, war der KTM-Fahrer übrigens auf Kurs zur absoluten Bestzeit.

«Wir haben an der Feder der Front des Bikes etwas geändert und es fühlte sich gleich so an, als wenn ich mein Bike endlich zurück hätte», berichtete Binder über den Beginn des Tages auf der 4,2 km langen Strecke. «Ich hatte das Vertrauen beim Bremsen und im Kurveneingang, das war stark.»

«Auch am Nachmittag war ich die ganze Zeit sehr schnell, dann wollte ich Druck machen, um eine schnelle Runde zu absolvieren. Leider habe ich dabei die Front zu stark rangenommen und ich bin gestürzt», so der 28-Jährige. «Der Wind war in dieser Runde etwas stärker und in der Kurve zuvor bin ich sehr gut rausgekommen, somit kam ich auch noch etwas schneller auf Kurve 7 zu.»

Letztendlich war es für Binder ein durchwachsener Tag, doch das Positive stand im Vordergrund. «Etwas Pech gehabt, aber am Ende gehört das dazu. Ich war schnell und hatte eine gute Pace», so der KTM-Pilot. Abschließend betonte er: «Für mich war es der beste Tag des Jahres, denn ich fühlte mich seit langem wieder richtig gut. Es ist natürlich schade, dass ich gestürzt bin und deshalb nicht weiter bin, denn Acosta hat einen Platz in Q2. Aber meine ersten beiden Sektoren in dieser Runde waren 0,5 Sekunden besser als die gewertete Runde.»

Ergebnisse MotoGP Jerez, Zeittraining (26. April):

Direkt im Qualifying 2:

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:36,025 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,100 sec

3. Marc Márquez (E), Ducati, +0,143

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,339

5. Jorge Martín (E), Ducati, +0,410

6. Pedro Acosta (E), KTM, +0,414

7. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,421

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,455

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,511

10. Alex Márquez (E), Ducati, +0,514

Im Qualifying 1:

11. Brad Binder (ZA), KTM, +0,619

12. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,686

13. Jack Miller (AUS), KTM, +0,875

14. Dani Pedrosa (E), KTM, +0,919

15. Alex Rins (E), Yamaha, +0,934

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,944

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,086

18. Johann Zarco (F), Honda, +1,252

19. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,317

20. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,357

21. Joan Mir (E), Honda, +1,451

22. Augusto Fernández (E), KTM, +1,586

23. Stefan Bradl (D), Honda, +1,684

24. Luca Marini (I), Honda, +1,813

25. Lorenzo Savadori (I), Aprillia, +1,877

Ergebnisse MotoGP Jerez, FP1 (26. April):

1. Alex Márquez (E), Ducati, 1:36,630 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,507 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,591

4. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,673

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,917

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,955

7. Dani Pedrosa (E), KTM, +0,983

8. Brad Binder (ZA), KTM, +0,988

9. Jorge Martín (E), Ducati, +1,005

10. Pedro Acosta (E), KTM, +1,012

11. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,094

12. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,162

13. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,256

14. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,382

15. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,419

16. Jack Miller (AUS), KTM, +1,448

17. Alex Rins (E), Yamaha, +1,573

18. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,617

19. Johann Zarco (F), Honda, +1,730

20. Augusto Fernández (E), KTM, +1,740

21. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,909

22. Joan Mir (E), Honda, +1,944

23. Lorenzo Savadori (I), Aprillia, +2,098

24. Stefan Bradl (D), Honda, +2,104

25. Luca Marini (I), Honda, +2,145