Fabio Quartararo (20./Yamaha): «Jedes Jahr langsamer»

Fabio Quartararo auf der Yamaha M1 am Freitag in Jerez

Auch beim Grand Prix in Jerez gestaltet sich die Situation für Yamaha nicht sehr positiv. Fabio Quartararo verzeichnete am Freitag einen Sturz und landete am Ende des MotoGP-Feldes, ohne eine Lösung im Gepäck zu haben.

Nach dem Lichtblick beim MotoGP-Wochenende in Portimão, wo Fabio Quartararo für Yamaha Position 7 ins Ziel brachte, folgte ein enttäuschendes Wochenende auf dem «Circuit of the Americas» vor zwei Wochen. Nach dem ersten Trainingstag in Jerez scheint die Situation beim japanischen Hersteller unverändert: Alex Rins landete im Zeittraining auf Platz 15, Quartararo wurde nur 20.

Auf Spitzenreiter Pecco Bagnaia (Ducati) fehlten dem MotoGP-Weltmeister von 2021 in Jerez mehr als 1,3 Sekunden. Ist es das gleiche Problem wie bei Teamkollege Rins, das schlechte Einlenkverhalten? «Ja, genau. Ich denke, dass wir etwas zu viel auf den Bremsbereich schauen, obwohl wir beim Einlenken und Umlegen des Motorrads viel verlieren», antwortete der Franzose im Interview. «Ich habe den harten Vorderreifen probiert, aber leider hat in Kurve 7 das Vorderrad blockiert und ich bin geradewegs ins Kies gerutscht.»

«Anschließend haben wir etwas mit dem weichen Vorderreifen ausprobiert, aber das hat nicht sehr gut funktioniert. In der letzten Zeitenjagd haben wir dann leider ein paar Fehler eingebaut. Aber klar ist, unser Problem ist das Lenkverhalten», stellt der Yamaha-Werksfahrer klar. «Das Bike ist in der Kurve sehr aggressiv, dadurch müssen wir viele Meter mehr zurücklegen. Außerdem kämpfen wir mit viel mehr Wheelies, weil wir in der Kurve weniger Speed haben und dadurch das Gas aggressiver betätigen. Es macht unser Leben sehr kompliziert.»

Am Samstag muss Quartararo in Q1 unter anderen gegen die KTM-Piloten Brad Binder, Jack Miller und Dani Pedrosa ankämpfen. Ein Weiterkommen in das zweite MotoGP-Qualifying scheint unwahrscheinlich. Liegt das Problem nur am Bike oder auch an den Bedingungen? «Die Streckenbedingungen waren sehr gut. Vorne wurde ein neuer Streckenrekord gefahren, alle waren schnell», betonte der WM-Zwölfte. «Es bedeutet, dass es an unserem Motorrad liegt. In jeder Kurve verlieren wir Zeit. Langsame Kurven, in denen wir hart Bremsen und fast zum stehen kommen, sind ganz okay, aber prinzipiell alle anderen Kurven machen uns Probleme.»

«Wir müssen die Daten mit dem letzten Jahr in Jerez vergleichen. Dabei wollen wir verstehen, warum wir sehr viel verändern müssen, um eine bessere Rundenzeit zu erreichen. Jedes Jahr ist das Verhalten anders und wir verbessern uns dabei nicht. Wir werden jedes Jahr langsamer», lautete das bittere Fazit des 12-fachen GP-Siegers.

Ergebnisse MotoGP Jerez, Zeittraining (26. April):

Direkt im Qualifying 2:

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:36,025 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,100 sec

3. Marc Márquez (E), Ducati, +0,143

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,339

5. Jorge Martín (E), Ducati, +0,410

6. Pedro Acosta (E), KTM, +0,414

7. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,421

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,455

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,511

10. Alex Márquez (E), Ducati, +0,514

Im Qualifying 1:

11. Brad Binder (ZA), KTM, +0,619

12. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,686

13. Jack Miller (AUS), KTM, +0,875

14. Dani Pedrosa (E), KTM, +0,919

15. Alex Rins (E), Yamaha, +0,934

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,944

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,086

18. Johann Zarco (F), Honda, +1,252

19. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,317

20. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,357

21. Joan Mir (E), Honda, +1,451

22. Augusto Fernández (E), KTM, +1,586

23. Stefan Bradl (D), Honda, +1,684

24. Luca Marini (I), Honda, +1,813

25. Lorenzo Savadori (I), Aprillia, +1,877

Ergebnisse MotoGP Jerez, FP1 (26. April):

1. Alex Márquez (E), Ducati, 1:36,630 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,507 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,591

4. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,673

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,917

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,955

7. Dani Pedrosa (E), KTM, +0,983

8. Brad Binder (ZA), KTM, +0,988

9. Jorge Martín (E), Ducati, +1,005

10. Pedro Acosta (E), KTM, +1,012

11. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,094

12. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,162

13. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,256

14. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,382

15. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,419

16. Jack Miller (AUS), KTM, +1,448

17. Alex Rins (E), Yamaha, +1,573

18. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,617

19. Johann Zarco (F), Honda, +1,730

20. Augusto Fernández (E), KTM, +1,740

21. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,909

22. Joan Mir (E), Honda, +1,944

23. Lorenzo Savadori (I), Aprillia, +2,098

24. Stefan Bradl (D), Honda, +2,104

25. Luca Marini (I), Honda, +2,145