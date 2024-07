Nakagami (14.): Neue Honda-Referenz – Luca Marini 10.07.2024 - 16:20 Von Thomas Kuttruf

© Gold & Goose Letzte Runde, letzte Kurve. Nakagami überholt Marini für den letzten WM-Punkt. Gut zu sehen die unterschiedliche Aerodynamik am Heck

Das Spiel «Wer ist bester Honda-Pilot?» ging am Sachsenring in die nächste Runde. In Deutschland übernahm Luca Marini das Kommando, doch in der letzten Kurve wurde der Italiener von Taka Nakagami überrumpelt.