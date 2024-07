VR46: Bezzecchi und Di Giannantonio auf Bali

Die VR46-Ducati-Asse Marco Bezzecchi und Fabio Di Giannantonio nutzen die MotoGP-Sommerpause für eine Werbetour für den Indonesien-Grand-Prix, der im September stattfindet, und flogen auf die Insel Bali.

Während die meisten MotoGP-Asse aktuell die Sommerpause mit ihren Familien genießen und Patron Valentino Rossi (45) in São Paulo ein 6h-Langstreckenrennen fährt, unternahm die VR46-Ducati-Truppe aus der MotoGP einen weiten Abstecher nach Bali in Indonesien. Dort stand für die Piloten Marco Bezzecchi (25) und Fabio Di Giannantonio (25) am Freitag eine spezielle Werbetour auf dem Programm.

Ort des Geschehens war Sanur Beach auf Bali. Eingefädelt wurde der Auftritt der italienischen MotoGP-Asse von Hauptsponsor Pertamina Schmiermittel (sponsert auch den GP) und dient als Promotion-Event für den Grand Prix von Indonesien von 27. bis 29. September. Das PR-Event wurde auch von den Veranstaltern des indonesischen Grand Prix und der lokalen Tourismusbehörde unterstützt.

Das Programm war dabei gut getaktet. Nach der Ankunft auf dem Flughafen gab es unter anderem in den Straßen einen großen Motorrad-Corso, der von Bezzecchi und Di Giannantonio angeführt wurde und dem unzählige Fans mit Fahnen am Straßenrand applaudierten. Die beiden GP-Stars bewegten dabei jeweils Ducati Panigale im Original-Design des VR46-Teams. Zudem mussten unzählige Helme und Kappen für geladene Gäste des Events unterschrieben werden – das Medien-Echo war enorm. Auch ein Shooting an einer Pertamina-Tankstelle stand für das Duo auf dem Programm.

Mit dabei waren neben den beiden Fahrern auch der spanische VR46-Teammanager Pablo Nieto, Pressemann Pol Bertan und einige andere MotoGP-Teammitglieder. «Diggia» wird auf der Sommer-Fernreise auch von seiner Freundin begleitet. Der perfekte Tag für die VR46-Truppe klang dann in einer Luxus-Ferienanlage aus, wo eine Bühne direkt am Pool aufgebaut wurde. Dort gab es nochmals eine Talk-Runde, Fototermine und Folklore-Darbietungen für die prominenten Gäste aus Europa.

Während «Diggia» kaum aus dem Grinsen herauskam, wirkte Bezzecchi ein wenig müde und auch verhalten. Der Lockenkopf wechselt 2025 ja ins Aprilia-Werksteam an die Seite von WM-Kandidat Jorge Martin (26). «Bali ist unglaublich, es war ein tolles Willkommen für uns», freute sich Di Giannantonio.