MotoGP Motegi: Morbidelli und Quartararo gehen ins Q2

In einem regnerischen ersten Qualifying in Motegi/Japan schaffen Franco Morbidelli (Ducati) und Fabio Quartararo (Yamaha) den Sprung ins Q2 und können dort um die Pole-Position mitkämpfen.

Ein regnerischer MotoGP-Morgen in Motegi – mit glücklichem Ausgang für Morbidelli und Quartararo!

Die Top-10 hatten sich schon am Freitag für die Teilnahme am Q2 qualifiziert. Franco Morbidelli und Fabio Quartararo fuhren am frühen Samstagmorgen europäischer Zeit im Q1 die beiden schnellsten Zeiten und schafften so ebenfalls den Sprung ins Q2 (4.15 Uhr), wo die Top-Piloten die besten Startplatzierung ausfahren.

Mit dabei im Q1: Ducati-Mann Franco Morbidelli. Er hatte am Vortag Schwierigkeiten gehabt, Rundenzeiten zu setzen und musste entsprechend den Umweg übers Q1 nehmen.

Zu Beginn der Session fuhren alle schnell raus – denn Regen drohte. Der Druck, direkt zu Beginn der Session eine wettbewerbsfähige Zeit zu setzen, war also groß.

Kaum setzten die Piloten die ersten Zeiten, kamen mit noch knapp 12 Minuten auf der Uhr auch schon die Regen-Flaggen raus. Jack Miller setzte sich mit einer 1:44,432 min. nach oben, zwei Zehntelsenkunden hinter im Augusto Fernández.

Miller verbesserte sich dann selbst auf 1:44,296. Hinter ihm landete knapp acht Hundertstel zurück dann Raul Fernández.

In den letzten drei Minuten kam dann die erwartete Bestzeit von Morbidelli: 1:43,746. Die Spitze und der Einzug ins Q2 für den Italiener auf der Ducati. Damit sind alle acht Ducatis im Q2.

Hinter Morbidelli gelang Fabio Quartararo auf seiner Yamaha spektakulär der Sprung in die zweite Qualifying-Session.

Bitter für Jack Miller: Er konnte sich nicht mehr verbessern und verpasste als Vierter den Sprung ins Q2. Lorenzo Savadori, der Miguel Oliveira ersetzte, wurde vor Wildcard-Pilot Remy Gardner Vorletzter. Oliveira hatte sich in Mandalika das Handgelenk gebrochen.

Ergebnisse MotoGP Motegi, Qualifying 1 (5. Oktober):

1. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1:43,746 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,259 sec

3. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,376

4. Jack Miller (AUS) KTM, +0,447

5. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +0,456

6. Johann Zarco (F), Honda, +0,556

7. Joan Mir (E), Honda, +0,752

8. Augusto Fernandez (E), KTM, +0,801

9. Alex Rins (E), Yamaha, +0,806

10.Luca Marini (I), Honda, +0,902

11.Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,140

12. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,676

13. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,848

Ergebnisse MotoGP Motegi, Zeittraining (4. Oktober):

1. Brad Binder (ZA), KTM, +1:43,436 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +0,033 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +0,132

4. Pedro Acosta (E), KTM, +0,147

5. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,169

6. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,284

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,318

8. Alex Marquez (E), Ducati, +0,597

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,646

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,773

11. Jack Miller (AUS) KTM, +0,803

12. Takaaki Nakagami (J), Honda,+0,822

13. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,890

14. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,965

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +1,034

16. Joan Mir (E), Honda, +1,234

17. Johann Zarco (F), Honda, +1,249

18. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,258

19. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,433

20. Alex Rins (E), Yamaha, +1,514

21. Luca Marini (I), Honda, +1,682

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,427

23. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +3,280

Ergebnisse MotoGP Motegi, FP1 (4. Oktober):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:45,209 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +0,109

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,380

4. Marc Marquez (E), Ducati, +0,572

5. Jack Miller (AUS) KTM, +0,573

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,705

7. Joan Mir (E), Honda, +0,722

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,740

9. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,750

10. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,759

11. Alex Marquez (E), Ducati, +0,776

12. Takaaki Nakagami (J), Honda,+0,828

13. Pedro Acosta (E), KTM, +0,853

14. Alex Rins (E), Yamaha, +0,881

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +0,893

16. Brad Binder (ZA), KTM, +1,036

17. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,087

18. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,232

19. Luca Marini (I), Honda, +1,251

20. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,778

21. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,829

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +3,433

23. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +4,997