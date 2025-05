Marquez: «Jeder erwartet einen unglaublichen Marc»

Die 13 Kurven von Jerez und die elektrisierende Atmosphäre des Spanien-GP sind ein Anziehungspunkt für Fahrer und Fans. Für MotoGP-Ass Marc Marquez (Ducati) ist es ein Ort mit vielen Emotionen.

Er brauchte sieben Saisons (eine in der MotoGP), bevor Marc Marquez in Andalusien einen Sieg einfahren konnte. Dann kam Jerez 2020, der erste Grand Prix nach der Zwangspause wegen der weltweiten Corona-Pandemie, welcher der Karriere des achtfachen Weltmeisters eine unerwartete Wende gab. Sein verheerender Unfall im Spanien-GP leitete eine dreijährige Periode mit Verletzungen und Hondas Abstieg ein.

Seinen letzten Triumph in Jerez feierte Marquez 2019. 2024, nach all den kostspieligen Operationen, Traumata, Vertragsdilemmata, Dokumentationen und Zweifeln, brachen die Emotionen nach seinem zweiten Platz aus ihm heraus: Es ist schwer, sich an einen anderen Podiumsplatz zu erinnern, der von einem 91-fachen Grand-Prix-Sieger so lebhaft gefeiert wurde.

2025 und das fünfte Event der laufenden Saison hätten für den mittlerweile 32-Jährigen in Jerez einen Schlussstrich ziehen sollen. Marquez hatte in drei der vier vorangegangenen Grands Prix dominiert und mit seinen Gegnern gespielt. Sein Sturz in Austin war der einzige Schandfleck in einer Erfolgsbilanz, in der er zudem vier Samstagssprints in Folge gewonnen hatte.

Die beeindruckende Leistung von Marquez auf der neuesten Werks-Desmosedici erinnerte an das Jahr 2019. Es ist das erste Mal seit einem halben Jahrzehnt, dass er fit, gesund, zuversichtlich und voller Vertrauen in sein Bike ist.

Die Ereignisse beim Spanien-GP 2020 fassen den Mythos Marquez sehr gut zusammen. Er führte damals auf der Repsol Honda und hatte gerade die schnellste Rundenzeit gefahren. Dann hatte er in Kurve 4 einen spektakulären Save mit seinem linken Ellbogen – er musste dann zwar durch das Kiesbett, kam aber wieder zurück auf die Strecke. Marquez fiel auf Platz 18 zurück, direkt vor seinem Bruder Alex. Er kämpfte sich wieder nach vorn, fünf Runden vor Schluss lag er auf Platz 3. Er lag dicht hinter Maverick Vinales, als er wieder in die Kurven 3 und 4 einbog. «Das wäre eine der besten Leistungen gewesen, die ich je gesehen habe», sagte der TV-Reporter und heutige FIM-Renndirektor Simon Crafar. Der kritische Sturz begann mit einem Highsider im Scheitelpunkt und endete mit dem gebrochenen Oberarmknochen.

Ich habe Marc am Donnerstag vor dem Rennwochenende in Jerez gefragt, ob er das Gefühl hat, besser (weiser?) zu sein als der furchtlose Rennfahrer, den wir 2020 die meiste Zeit dieses Tages gesehen haben. «Nein, 2020, bei diesem Grand Prix, war mein Niveau erstaunlich», sagte er auf der Pressekonferenz. «Mein Gefühl zu diesem Zeitpunkt mit der körperlichen Verfassung und all diesen Dingen war fantastisch. Ich fühle mich jetzt anders; es ist nicht so, dass ich mich besser oder schlechter fühle. Ich fühle mich einfach anders, ich fühle mich schnell, aber es ist immer noch schwierig zu verstehen, wo das Limit liegt. Auf diesem Motorrad (der Honda) habe ich nach zehn Jahren verstanden, wo die Grenzen liegen, welche Punkte ich verbessern muss, wo ich angreifen muss.» In diesem Moment der Videoübertragung der Pressekonferenz schwenkt der Kameramann von den zahlreichen Narben an seinem rechten Arm nach oben. «Mit diesem Motorrad in diesem Jahr (der Ducati GP25) entdecke ich einige Bereiche... ich versuche, mich in den Rechtskurven zu verbessern. Ich sage aber nicht, dass ich besser oder schlechter bin – nur anders.»

Das Potenzial von Marquez für das Jahr 2025 ist jedem klar, der auch nur im Entferntesten mit dem Sport verbunden ist. Für diejenigen mit einem tiefen Einblick ist es sogar noch offensichtlicher. «Ich kann sagen, dass Marc jetzt auf einem erstaunlichen Level ist», meinte HRC-Testfahrer Aleix Espargaro. «Jeder sagt, dass er schneller als je zuvor ist. Aber abgesehen davon, die Art und Weise, wie er die Rennen analysiert... Ich habe mir das Rennen in Katar angesehen und gesagt, dass es unmöglich ist, dass er nicht gewinnt. Unmöglich. Er wird in 100 von 100 Fällen gewinnen. Die Art und Weise, wie er die Rennen kontrolliert, wie er die Wochenenden angeht, wie er alles genießt – der ist ein Monster. Er ist im Moment unschlagbar. Er hat das beste Motorrad, das beste Team und das größte Selbstvertrauen seiner Karriere. Also kann er diese Spiele spielen. Wenn man sich seiner Sache sehr sicher ist, kann man etwas riskieren, dann kann man spielen.»

In Jerez 2025 setzte sich Alex Marquez im Zeittraining mit der besseren Rundenzeit an die Spitze und auch Fabio Quartararo glänzte mit einer überraschenden MotoGP-Pole-Position, doch Marc Marquez fuhr seinen fünften Sprintsieg in der laufenden Saison ein.

Am Samstagnachmittag setzte er sich mit seiner Sprint-Goldmedaille vor die Medien und gab zu: «Die Emotionen beim Spanien-GP sind eines der schwierigsten Dinge, die man kontrollieren kann – vor allem in dem Moment, in dem wir uns befinden, weil alles einfach aussieht. Jeder erwartet heute einen Sieg, jeder erwartet morgen einen Sieg. Jeder erwartet einen unglaublichen Marc. Aber es ist nicht einfach. Wir sind in der MotoGP. Ich bin ein Mensch, wie wir zum Beispiel in Austin gesehen haben, und jeder kann Fehler machen.»

Am Sonntag, vor mehr als 100.000 Zuschauern, wurde Marquez von Quartararo degradiert und in der ersten Runde von Pecco Bagnaia aufgerieben. Am Samstag war Bagnaia neidisch auf den Speed von Marquez in der schnellen Linkskurve 7 gewesen und stürzte beim Versuch, sich im FP2 auf ähnliche Weise zu bewegen. Ironischerweise rutschte Marquez in der folgenden Linkskurve 8 aus, während er den Italiener im dritten Umlauf des Rennens am Hinterrad klebte.

Marquez machte sich mit einer kosmetisch beschädigten Ducati wieder auf den Weg, um Punkte und Positionen zurückzugewinnen. Die Wiederholung der Show von 2020 verlief gemächlicher. Er kämpfte sich vom letzten auf den 12. Platz vor, zwanzig Sekunden vom Sieg entfernt, aber mit 4 Punkten und intakten Knochen.

«Ja», atmete er aus, als ich ihn fragte, ob ihm der Angriff von 2020 in den Sinn kam, während er auf der Strecke war. «Ich kam zurück und sagte: ‘OK, ich will es nicht übertreiben’. Ich sah, dass ich nach Alex Rins eine weitere große Gruppe in Sichtweite hatte. Aber ja, ich dachte an 2020 und sagte: ‘Ich werde nicht wieder stürzen‘.

Marquez ist nach sechs Jahren Abstinenz in Jerez wieder durstig. Er muss aber nicht weit über die Ducati-Box hinausschauen, um zu sehen, wie ein paar Rennstürze eine Meisterschaft kosten können, wie es bei Bagnaia im Jahr 2024 der Fall war. «Ich weiß nicht, ob ich mich ein bisschen zu sehr hineinlehnte, ob ich zu schnell reinging: Wir müssen das gut kontrollieren», gestand er am Sonntagnachmittag in Jerez. «Es ist komisch, denn es ist das Jahr, in dem ich weniger stürze. Ich bin ruhig. Ich fahre gut, aber bei beiden Stürzen (in Austin und Jerez) ging es nicht darum, alles zu geben. Beide Stürze geschahen nur, weil ich zu locker gefahren bin. Wenn ich um die Meisterschaft kämpfen will, muss ich aus diesen Fehlern lernen.»

Im Zusammenhang mit Jerez hat Marc sicherlich aus seinem traumatischen Fehler zu Beginn des Jahrzehnts gelernt, und wie bei jedem lernfähigen Spitzensportler sollte man davon ausgehen, dass seine Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist. Beim offiziellen Test auf der gleichen Strecke am Montag hatte Marc gut aufgepasst. Nachdem er die schnellste Runde gefahren war, die nur zwei Zehntelsekunden von Quartararos Pole-Position und Rundenrekord entfernt war, sagte er zum Crash am Sonntag: «Ich bin zu schnell reingefahren und ich habe gemerkt, dass ich zu schnell war. Aber ich habe versucht, die Linie zu halten, denn in den Linkskurven fühle ich mich sehr gut. Ich hatte zu viel Selbstvertrauen.» Dann hielt er inne und sagte: «Ja, ich muss in Zukunft vorsichtiger sein.»

Ergebnisse MotoGP Jerez, Rennen (27. April):

1. Alex Márquez (E), Ducati, 25 Runden in 40:56,374 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,561 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,217

4. Maverick Viñales (E), KTM, +3,678

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,267

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,529

7. Pedro Acosta (E), KTM, +9,764

8. Ai Ogura (J), Aprilia, +10,923

9. Enea Bastianini (I), KTM, +15,879

10. Luca Marini (I), Honda, +17,239

11. Johann Zarco (F), Honda, +17,784

12. Marc Márquez (E), Ducati, +20,890

13. Alex Rins (E), Yamaha, +21,120

14. Aleix Espargaro (E), Honda, +23,678

15. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +24,510

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +25,726

17. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +31,429

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +49,303

– Fermin Aldeguer (E), Ducati, 7 Runden zurück

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 10 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 11 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 12 Runden zurück

– Somkiat Chantra (T), Honda, 14 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Jerez, Sprint (26. April):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 12 Runden in 19:32,107 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, + 1,001 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,077

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +3,530

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +5,791

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,691

7. Maverick Viñales (E), KTM, +7,849

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +10,175

9. Joan Mir (E), Honda, +10,414

10. Pedro Acosta (E), KTM, +12,673

11. Brad Binder (ZA), KTM, +13,204

12. Ai Ogura (J), Aprilia, +13,438

13. Luca Marini (I), Honda, +16,572

14. Enea Bastianini (I), KTM, +17,918

15. Alex Rins (E), Yamaha, +19,963

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +21,690

17. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +21,932

18. Aleix Espargaro (E), Honda, +22,515

19. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +30,200

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +30,968

– Johann Zarco (F), Honda, 7 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 8 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 11 Runden zurück

WM-Stand nach 10 von 44 Rennen:

1. A. Marquez, 140 Punkte. 2. M. Marquez 139. 3. Bagnaia 120. 4. Morbidelli 84. 5. Di Giannantonio 63. 6. Quartararo 50. 7. Zarco 43. 8. Ogura 37. 9. Bezzecchi 35. 10. Acosta 33. 11. Binder 32. 12. Marini 32. 13. Bastianini 28. 14. Aldeguer 25. 15. Viñales 24. 16. Miller 19. 17. Rins 17. 18. Mir 11. 19. R. Fernandez 5. 20. A. Fernandez 3. 21. A. Espargaro 2. 22. Oliveira 2. 23. Savadori 1. 24. Chantra 0. 25. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 185 Punkte. 2. Yamaha 62. 3. KTM 58. 4. Honda 56. 5. Aprilia 53.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 259 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 165. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 147. 4. Monster Energy Yamaha 67. 5. Red Bull KTM Factory Racing 65. 6. Red Bull KTM Tech3 Racing 52. 7. LCR Honda Castrol 43. 8. Honda HRC Castrol Team 43. 9. Trackhouse MotoGP Team 42. 10. Aprilia Racing 36. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.