Le Mans: 1. Wildcard-Einsatz für Takaaki Nakagami

Testfahrer Takaaki Nakagami wird beim MotoGP-Wochenende in Le Mans seinen ersten Wildcard-Einsatz für Honda bestreiten. Auf der französischen Strecke konnte er in der Vergangenheit vier Top-10-Ergebnisse einfahren.

Nach dem Wildcard-Auftritt von Aleix Espargaro beim Spanien-GP in Jerez ist nun der zweite Honda-Testfahrer Takaaki Nakagami an der Reihe. Der Japaner wird in Le Mans beim Frankreich-GP, der vom 9. bis 11. Mai stattfinden wird, auf der RC213V Platz nehmen.

Nakagami wird somit seinen ersten Renneinsatz seit dem Solidarity-GP im November 2024 bestreiten. Der 33-Jährige fuhr von 2018 bis 2024 sieben Saisons in der MotoGP. Am 29. August des letzten Jahres wurde verlautbart, dass er 2025 Testfahrer für HRC wird. Seinen Platz bei LCR Honda verlor er an den Thailänder Somkiat Chantra.

Takaaki Nakagami war auch beim Jerez-Test am vergangenen Montag im Einsatz, wo er 62 Runden drehte. «Schön, wieder da zu sein! Ich habe es genossen. Danke an HRC – bis bald», postete er in Jerez auf seinem Instagram-Account.

Mitte Mai wird er in Le Mans nun wieder ein Rennwochenende bestreiten. Auf der französischen Strecke konnte er bislang vier Top-10-Ergebnisse in der MotoGP erzielen.