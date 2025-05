Die MotoGP in Le Mans: Zeitplan für den Frankreich-GP

Vom 9. bis 11. Mai gastiert die MotoGP-WM in Le Mans. Den Zeitplan für den «Michelin Grand Prix of France» auf dem Circuit Bugatti gibt es hier im Überblick.

Im Jahr 1969 gastierte die Motorrad-WM zum ersten Mal auf dem Circuit Bugatti. Seit der Saison 2000 ist die südlich von Le Mans gelegene Strecke dauerhaft im GP-Kalender verankert. 2023 diente sie als Schauplatz des 1000. Grand Prix seit Beginn der Motorrad-Weltmeisterschaft im Jahr 1949.

Le Mans stellte 2023 einen Zuschauerrekord (278.805) für die MotoGP auf und brach ihn im vergangenen Jahr mit 297.471 Besuchern erneut. Die Fans machen den Frankreich-GP jedes Jahr zu einem Spektakel. Vor wenigen Wochen wurde der Vertrag mit der Traditionsstrecke bis einschließlich 2031 verlängert.

Die 4,185 km lange Piste erstreckt sich über sieben Rechts- und vier Linkskurven, wobei die längste Gerade 750 Meter misst. Der erfolgreichste Fahrer in Frankreich ist Jorge Lorenzo. Der Spanier gewann den Frankreich-GP insgesamt sechs Mal, davon fünf Mal in der MotoGP. Dahinter folgt Marc Márquez mit vier Siegen.

2024 gewann Jorge Martin (damals noch auf Ducati) sowohl den Sprint als auch den Grand Prix jeweils vor Marc Marquez. In diesem Jahr wird MM93 alles daransetzen, in Le Mans seinen fünften GP-Sieg zu holen. Bruder Alex Marquez reist als WM-Führender an – der Gresini-Pilot erzielte in Jerez seinen ersten Grand-Prix-Sieg in der Königsklasse. Wieder mit dabei nach einer mehrwöchigen Verletzungspause: Pramac-Yamaha-Fahrer Miguel Oliveira.

Der MotoGP-Sprint in Le Mans über 13 Runden beginnt am Samstag um 15 Uhr (MESZ). Der Grand Prix am Sonntag (27 Runden) startet zur gewohnten Zeit um 14 Uhr.

In Le Mans startet zudem die MotoE-Klasse in die Saison 2025. Beide Rennen finden am Samstag statt.

Zeitplan für den Großen Preis von Frankreich 2025 (MESZ):

Freitag, 9. Mai:

08.30 – 08.45 Uhr (15 min): MotoE, P1

09:00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1

09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1

10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

12.35 – 12.50 Uhr (15 min): MotoE, P2

13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice

14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice

15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

17.00 – 17.10 Uhr (10 min): MotoE, Q1

17.20 – 17.30 Uhr (10 min): MotoE, Q2

Samstag, 10. Mai:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

12.50 – 13.05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13.15 – 13.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13.45 – 14.00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14.10 – 14.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeiten:

12.15 Uhr: MotoE-Rennen 1 (8 Runden)

15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)

16.10 Uhr: MotoE-Rennen 2 (8 Runden)

Sonntag, 11. Mai:

09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten:

11.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden)

12.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (27 Runden)