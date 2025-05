Schwantz zu Liberty Media: Man kann nur gewinnen

Ex-Weltmeister Kevin Schwantz begrüßt den geplanten Einstieg von Liberty Media in die MotoGP und Superbike-WM. Dem Beispiel der Formel 1 folgend, könnte der Motorradrennsport weltweit mehr Aufmerksamkeit bekommen.

Der Milliarden-Deal zwischen der Liberty-Media-Gruppe aus den USA und der spanischen Dorna Sports ist zwar noch nicht abgewickelt, jedoch ist dies nur eine Frage der Zeit. Wie mehrfach auf SPEEDWEEK.com berichtet, wird die Transaktion seit Monaten von der EU-Wettbewerbskommission durchleuchtet. Die EU-Kartellwächter hatten gewarnt, dass der Deal die Preise für die Lizenzierung von Übertragungsrechten für Motorsportveranstaltungen beider Unternehmen in die Höhe treiben könnte.

Die Frist für die Entscheidungsfindung wurde auf den 16. Juni 2025 geschoben. Auch wenn sich der geplante Deal deutlich verzögert, daran, dass er im Sommer dieses Jahres über die Bühne gehen wird, bestehen so gut wie keine Zweifel mehr.

Einer, der den Einstieg von Liberty Media in die MotoGP und Superbike-WM begrüßt, ist 500er-Ikone Kevin Schwantz. «Als sie die Formel 1 gekauft haben, hat Bernie (Ecclestone) gesagt: ‚Sie können es nicht besser machen‘. Aber sie sind eingestiegen und haben mehr aus dem Sport gemacht», betonte der 60-Jährige anlässlich seines Besuchs beim Superbike-Event in Cremona am vergangenen Wochenende. «Ich habe Freunde, die mich wegen F1-Tickets anrufen. Sie sagen: ‘Hey, ich will zur F1!’ Ich sage zu ihnen: ‘Ihr hattet keine Ahnung von Motorrädern, als ich sie gefahren bin – wie kommt es, dass ihr euch plötzlich für die Formel 1 interessiert? Wisst ihr überhaupt etwas über die Formel 1?’ Sie sagen dann zu mir: ‘Es war diese Netflix-Serie – sie hat mich süchtig gemacht.’»

«Es ist unglaublich, was das für die Formel 1 gebracht hat», fuhr der Texaner fort. «Wenn sie etwas Ähnliches für die Superbike-WM und MotoGP tun können, dann werden die Zweirad-Meisterschaften an Strahlkraft dazugewinnen. Ich würde ihnen gerne auf die Schulter klopfen und ihnen etwas Unterstützung anbieten, wenn sie sie brauchen. Wenn Liberty die gleiche Art von Promotion und Motivation ins Paddock bringen kann und dadurch der Motorradrennsport mehr Aufmerksamkeit bekommt, dann kann man nur gewinnen, das ist sicher.»

Es wird sich zeigen, was Liberty Media nach der 3,5 Milliarden Euro (3,8 Milliarden Dollar) teuren Übernahme bewerkstelligen kann und ob vor allem die Show in der MotoGP-WM auf eine neue Ebene gehoben wird.