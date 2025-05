Marco Bezzecchi (Aprilia/4.): «Wen interessiert es?»

Für Aprilia und Marco Bezzecchi lief der Silverstone-Sprint am Samstag nach Plan. Der Italiener fuhr nach einem schlechten Start noch bis auf Platz 4 nach vorne und nahm wichtige Erkenntnisse mit.

Nach einem ordentlichen Freitag auf der 5,9 km langen Piste in Silverstone, als Marco Bezzecchi seine Aprilia RS-GP auf Platz 5 steuerte, kam im MotoGP-Qualifying am Samstag zunächst die Ernüchterung zurück. Der Italiener kam in Q2 nicht auf Speed und musste sich am Ende mit Startplatz 11 zufriedengeben. Entsprechend schlecht waren zunächst die Voraussetzungen für den Sprint.

«Ich war nach dem Qualifying sehr enttäuscht, denn die Zeitenjagd am Freitag lief wirklich gut», betonte der WM-Zehnte. «Es fehlte zwar noch etwas, aber am Samstagmorgen hatte ich viele Probleme mit den Bedingungen, ich habe keine gute Rundenzeit hinbekommen. Es ist klar unser Hauptproblem.»

Im Sprint über zehn Runden konnte sich «Bez» dann in Szene setzen und sogar beinahe das Podium in Angriff nehmen. «Es war ein gutes Rennen, nachdem ich ein kleines Problem beim Start hatte. Leider wurde ich dadurch von vielen Fahrern überholt und ich habe etwas früh gebremst. Das Front-Device ist deshalb leider nicht wieder ausgerastet, das war das Problem», so der Aprilia-Star. «Die Vordergabel blockierte dann in Kurve 6 und ich war 19. Bevor ich die Aufholjagd beginnen konnte. Anschließend war es sehr positiv.»

Was kann man mit einem guten Start erwarten? «Vor dem Start hatte ich nicht mit so einer guten Pace gerechnet», stellte er klar. «Ich hatte zwar im Training gute Runden auf den weichen Reifen, aber die Zeiten waren nicht so stark wie im Sprint. Dieser Reifen könnte auch am Sonntag eine Möglichkeit für uns sein. Probleme habe ich aktuell mit zu vielen Bewegungen beim Bremsen, der Grip ist generell ordentlich.»

«Ich konnte einige Überholmanöver durchführen und fühlte mich wirklich komfortabel auf dem Motorrad. Mit Pecco hatte ich etwas mehr Probleme. Mit meiner Pace hätte ich ihn früher überholen müssen, aber als ich an ihm dran war, hatte ich nicht damit gerechnet, dass er so hart bremst. Ich wollte das Ergebnis natürlich nicht wegschmeißen, aber die Manöver haben mir Vertrauen gegeben.»

Nach Platz 4 am Samstag, war es das beste Rennen für Bezzecchi auf der Aprilia? «Das Gefühl wird von Rennen zu Rennen besser. Ich kann nach jedem Sonntag behaupten, dass ich das beste Gefühl auf dem Motorrad hatte – ausgenommen das nasse Rennen in Le Mans, was komisch war. Wir werden stärker, auch wenn die Strecke unserem Motorrad liegt, aber wen interessiert es, wir müssen immer unser Bestes geben. Am Sonntag geht es weiter, wir müssen hart weiterarbeiten.»

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Sprint (24. Mai):

1. Alex Marquez (E), Ducati, 10 Runden in 19:53,657 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +3,511 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +5,072

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +5,668

5. Johann Zarco (F), Honda, +6,707

6. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +7,057

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +7,231

8. Pedro Acosta (E), KTM, +9,186

9. Jack Miller (AUS), Yamaha, +9,923

10. Luca Marini (I), Honda, +10,206

11. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,898

12. Joan Mir (E), Honda, +11,405

13. Maverick Viñales (E), KTM, +11,933

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +15,376

15. Enea Bastianini (I), KTM, +18,135

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,213

17. Aleix Espargaro (E), Honda, +20,468

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +20,968

19. Raúl Fernández (E), Aprilia, +24,729

20. Alex Rins (E), Yamaha, +26,919

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +32,532

– Brad Binder (ZA), KTM, neun Runden zurück

WM-Stand nach 13 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 180 Punkte. 2. A. Marquez 161. 3. Bagnaia 124. 4. Morbidelli 85. 5. Di Giannantonio 81. 6. Zarco 77. 7. Quartararo 59. 8. Aldeguer 48. 9. Acosta 48. 10. Bezzecchi 44. 11. Ogura 43. 12. Vinales 40. 13. Marini 37. 14. Binder 32. 15. Bastianini 31. 16. Rins 23. 17. Miller 20. 18. R. Fernandez 15. 19. Mir 12. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 229 Punkte. 2. Honda 90. 3. KTM 78 4. Yamaha 75. 5. Aprilia 68.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 304 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 209. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 166. 4. Monster Energy Yamaha 82. 5. Red Bull KTM Factory Racing 80. 6. LCR Honda 77. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 71. 8. Trackhouse MotoGP Team 58. 9. Aprilia Racing 52. 10. Honda HRC Castrol Team 49. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.