Aprilia-All Stars-Event in Misano – mit Jorge Martin 30.05.2025 - 14:42 Von Thomas Kuttruf

© Gold & Goose Am 1. Juni feiert Aprilia in Misano – mit MotoGP-Champion Jorge Martin © Gold & Goose Teil des All-Stars-Events: Trackday mit den Aprilia-Werksfahrern

Am kommenden Wochenende findet das Markenfestival Aprilia All Stars in Misano statt. Der verletzte MotoGP-Weltmeister Jorge Martin, der 2026 nicht mehr für Aprilia fahren wird, ist auch auf dem Weg nach Italien.