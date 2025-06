Maverick Vinales (KTM): Mehr Kontrolle durch Kabelzug

Maverick Vinales überzeugte im MotoGP-Zeittraining in Aragon. Mit einer Top-Zeit sicherte er sich als Dritter den direkten Q2-Einzug. Die KTM-Ingenieure gingen auf seine Wünsche ein.

Nach einem starken MotoGP-Zeittraining, das Maverick Vinales (KTM) auf Position 3 beendete und damit den direkten Einzug ins Q2 schaffte, zeigte sich der Spanier zufrieden mit seiner Leistung. Er äußerte sich positiv über den Trainingstag, seine Einschätzung zum Wochenende und die aktuelle Situation des Tech3-Teams.

Obwohl Vinales mit dem Medium-Reifen Schwierigkeiten hatte, in den Sektoren 1 bis 3 präzise zu sein, fühlte er sich im zweiten Sektor besonders wohl. Eine Neuerung ist, dass er nun die Gasannahme mit dem Kabelzug statt über die Elektronik macht. «Es geht darum, mehr Kontrolle über das Motorrad zu haben.» Vinales erklärte, dass er schon immer Kabelzüge verwendet hat und sich bei Yamaha oder Aprilia mit der elektronischem Gasannahme nicht wohlfühlte. Er will mehr Freiheiten mit seinem Fahrstil haben, um die Limits der RC16 besser kennenzulernen. In den vergangenen Rennen senkte seine KTM-Crew daher auch das Eingreifen der Traktionskontrolle immer weiter ab.

Hinsichtlich der Konkurrenz schätzte Vinales ein, dass der Kampf um die Top-3 eng wird. Er sieht sich im Bereich von Platz 3 bis 6. «Wir müssen versuchen, das Maximum herauszuholen, jeden Zentimeter der Strecke zu nutzen und das Motorrad in die erste Startreihe zu bringen.» Probleme könnten mit dem Hinterreifen auftreten, den er mit einem «brennenden Regenreifen» verglich, da er zu viel Temperatur aufbaue und beim Beschleunigen durchdrehe.

Bezüglich der Gerüchte um eine mögliche Übernahme des Tech3-Teams zeigte sich Vinales weiter unbeeindruckt. Er stellte klar, dass er keine Zweifel hat und voll auf das aktuelle Projekt mit Herve Poncharal als Teamchef fokussiert ist. Vinales: «Wir sind auf dieses Projekt konzentriert und werden es mit KTM zum Erfolg führen.»

Ergebnisse MotoGP Aragon, Zeittraining (6. Juni):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:46,397 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +0,204 sec

3. Maverick Viñales (E), KTM, +0,556

4. Joan Mir (E), Honda, +0,556

5. Pedro Acosta (E), KTM, +0,603

6. Johann Zarco (F), Honda, +0,661

7. Brad Binder (ZA), KTM, +0,699

8. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,733

9. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,788

10. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,816

11. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,825

12. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,844

13. Enea Bastianini (I), KTM, +1,074

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,083

15. Alex Rins (E), Yamaha, +1,112

16. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,155

17. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,226

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,445

19. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,726

20. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,893

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,104

Ergebnisse MotoGP Aragon, FP1 (6. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 1:46,974 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +0,970 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,021

4. Alex Rins (E), Yamaha, +1,024

5. Maverick Vinales (E), KTM, +1,103

6. Pedro Acosta (E), KTM, +1,104

7. Joan Mir (E), Honda, +1,319

8. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,324

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,345

10. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,508

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,514

12. Johann Zarco (F), Honda, +1,514

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1,526

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,613

15. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,618

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,679

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,956

18. Enea Bastianini (I), KTM, +2,189

19. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +2,461

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,497

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +3,161