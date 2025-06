Vinales: «Hatten Potenzial für einen Podestplatz»

MotoGP-Ass Maverick Vinales (KTM) stürzte im Grand Prix in Aragon und ließ dadurch wertvolle Punkte liegen. Mit seinem Speed im Rennen war er dennoch zufrieden. Das Ziel für Mugello: aus der ersten Reihe starten.

Für Maverick Vinales war der MotoGP-Grand-Prix in Aragon eine Enttäuschung. Der KTM-Tech3-Pilot ging von Startplatz 8 ins Rennen und verlor im Getümmel zu Beginn einige Positionen – er fiel bis auf Rang 12 zurück. «Man kann sich vorstellen, wie es ist, in dieser Gruppe zu starten, wenn jeder vehement nach vorne stürmt. Di Giannantonio hat mich berührt, dann bin ich von der Strecke abgekommen. In diesem Moment habe ich vier oder fünf Positionen verloren», haderte Vinales nach dem Rennen. «Aber das ist Racing. Manchmal läuft es so, ein anderes Mal geht es in die andere Richtung. Wie ich auch dem Team schon sagte, müssen wir einfach aus der ersten Reihe starten. Wir müssen das Bike so hinbekommen, dass wir auf einer Runde schnell sind. Den Rhythmus haben wir, vor allem wenn wir mit den Medium-Reifen fahren, funktioniert das Bike perfekt.»

Nachdem sich alles ein wenig einsortiert hatte, kämpfte sich Vinales im zweiten Renndrittel Platz um Platz nach vorne. Direkt vor ihm hatte auch Honda-Pilot Joan Mir den Vorwärtsgang eingelegt. Vier Runden vor dem Ende des Rennens lag Vinales auf Position 8, doch dann stürzte er in Kurve 12 über das Vorderrad. «Ich weiß nicht, wie ich stürzen konnte, ich konnte es nicht fühlen», grübelte «Top Gun». «Ich bremste an der gleichen Stelle und mit demselben Speed wie zuvor, aber ich wurde vom Windschatten von Joan Mir angesogen. Ich habe meine Front komplett verloren.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Aragon © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Marc Marquez © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Marc Márquez gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Marc Márquez © Gold & Goose Alex Márquez, Marc Márquez, Pecco Bagnaia © Gold & Goose Sieger Marc Márquez Zurück Weiter

Nach seinem Sturz nahm Vinales das Rennen wieder auf und fuhr dem Feld hinterher. In den letzten Runden fuhr der Spanier mit 1:46,9 min sehr schnelle Zeiten. Die Ziellinie überquerte er als 18. und somit als Letzter. «Das Gefühl mit dem Bike war fantastisch. Ich habe nur zu Beginn zwei bis drei Sekunden verloren, weitere vier bis fünf Sekunden bei den Zweikämpfen mit den anderen Fahrern, als ich zum Beispiel in den Kurven 1 und 8 weit gehen musste – es waren zu viele Fehler», musste er sich eingestehen. «Das Positive ist, dass wir den Speed mit dem Bike haben – jetzt ist es an der Zeit, Profit daraus zu schlagen. Im Aragon-GP haben wir eine gute Chance ausgelassen. In Mugello müssen wir in der ersten Reihe stehen», gab Vinales die Marschrichtung für das nächste Rennwochenende aus.

Mit seinem Sturz in Aragon hat Maverick Vinales wichtige Punkte liegengelassen. In der WM-Tabelle liegt er mit 48 Zählern auf Rang 11. «Es ist schade, aber wir haben das Wochenende bereits am Samstagmorgen im Qualifying verloren», haderte er. «Im Grand Prix hatte ich das Potenzial für einen Podestplatz.»

Ergebnisse MotoGP Aragon, Rennen (8. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 23 Runden in 41:11,195 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +1,107 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,029

4. Pedro Acosta (E), KTM, +7,657

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,363

6. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +4,630

7. Joan Mir (E), Honda, +14,938

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +16,022

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +18,321

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +19,190

11. Alex Rins (E), Yamaha, +19,646

12. Enea Bastianini (I), KTM, +24,624

13. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +25,986

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +26,761

15. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +27,122

16. Somkiat Chantra (T), Honda, +37,117

17. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,588

18. Maverick Vinales (E), KTM, +1:26,319 min

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 11 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 12 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 15 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Aragon, Sprint (7. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 11 Runden in 19:43,026 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +2.080 sec

3. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +4,630

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,944

5. Pedro Acosta (E), KTM, +6,095

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +6,379

7. Maverick Vinales (E), KTM, +7,213

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +8,343

9. Brad Binder (ZA), KTM, +9,982

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +11,427

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +13,331

12. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +14,017

13. Jack Miller (AUS), Yamaha, +16,494

14. Alex Rins (E), Yamaha, +17,202

15. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +18,287

16. Johann Zarco (F), Honda, +19,284

17. Enea Bastianini (I), KTM, +19,841

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +23,763

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,069

– Joan Mir (E), Honda, 9 Runden zurück

– Augusto Fernandez (E), Yamaha, 4 Runden zurück



WM-Stand nach 16 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 233 Punkte. 2. A. Marquez 201. 3. Bagnaia 140. 4. Morbidelli 115. 5. Di Giannantonio 99. 6. Zarco 97. 7. Bezzecchi 79. 8. Acosta 76. 9. Aldeguer 73. 10. Quartararo 59. 11. Vinales 48. 12. Ogura 43. 13. Marini 38. 14. Binder 35. 15. Bastianini 31. 16. Miller 31. 17. Rins 31. 18. Mir 27. 19. R. Fernandez 25. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 3. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 282 Punkte. 2. Honda 119. 3. KTM 106. 4. Aprilia 103. 5. Yamaha 89.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 373 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 274. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 214. 4. Red Bull KTM Factory Racing 111. 5. LCR Honda 97. 6. Monster Energy Yamaha 90. 7. Aprilia Racing 87. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 83. 9. Trackhouse MotoGP Team 68. 10. Honda HRC Castrol Team 65. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 37.