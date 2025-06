MotoGP-Test Aragon, 13 Uhr: Marc Marquez weit voraus

Nach drei Stunden des MotoGP-Tests in Aragon führt Marc Marquez die Zeitenliste mit 0,309 sec Vorsprung an. Auf Platz 2 und 3 folgen Vinales und Morbidelli. Moto2-Pilot Manuel Gonzalez liegt 2,851 sec zurück.

Direkt nach dem Grand-Prix-Wochenende findet in Aragon am Montag der eintägige MotoGP-Test statt. Der Test ist für die Fahrer und Teams sehr wichtig, um neue Teile an ihren Bikes auszuprobieren und die Entwicklungsarbeit voranzutreiben.

Dementsprechend gingen alle Stammfahrer pünktlich zum Beginn des Tests, um 10 Uhr, auf die Strecke. Nicht dabei sind Ai Ogura (Aprilia) und Luca Marini (Honda) die bereits das Rennwochenende verletzungsbedingt auslassen mussten. Marini hatte sich in der vorletzten Woche bei Testfahrten mit dem Langstrecken-Bike in Suzuka schwere Verletzungen zugezogen – seine Rückkehr ist ungewiss. Ogura hält sich an den Ratschlag der Ärzte und wird voraussichtlich in Mugello wieder auf seiner RS-GP Platz nehmen. Der Japaner hatte im FP1 in Silverstone einen heftigen Crash und musste sich danach in Barcelona am rechten Schienbein operieren lassen.

Das Wetter präsentiert sich in Aragon am Montag von der schönsten Seite. Die Sonne scheint, mit 23 Grad Celsius waren die Temperaturen bereits am Vormittag angenehm warm. Neben den Stammfahrern dreht für KTM Testfahrer Pol Espargaro auf der RC16 seine Runden. Lorenzo Savadori ersetzt weiterhin Weltmeister Jorge Martin. Als «Ehrengast» ist Moto2-WM-Leader Manuel Gonzalez vom deutschen Intact-GP-Team mit dabei. Der 22-Jährige erhielt von Trackhouse-Aprilia die Chance, um das erste Mal mit einem MotoGP-Bike zu fahren.

Nach einer Stunde führte Marc Marquez mit 1:46,549 min die Zeitenliste an. Zum Vergleich: der Streckenrekord, den MM93 am vergangenen Wochenende im Qualifying aufstellte, liegt bei 1:45,704 min. Die schnellste Rennrunde – 1:46,705 min – fuhr der achtfache Weltmeister im Grand Prix am Sonntag.

Maverick Vinales und Jack Miller waren um 11 Uhr auf den Rängen 2 und 3 zu finden. Manuel Gonzalez belegte nach einer Stunde den letzten Platz – er hatte auf Marquez 2,634 sec Rückstand, was für seine ersten Runden auf einem MotoGP-Bike sehr anständig war.

Einige Minuten später fuhr Marc Marquez die erste Zeit unter 1:46 min. Mit 1:45,927 min lag er nur gut zwei Zehntelsekunden über seinem Streckenrekord. Teamkollege Pecco Bagnaia war zu diesem Zeitpunkt mit 0,644 sec Rückstand auf Platz 3 zu finden.

Nach zwei Stunden fuhr Marc Marquez mit 1:45,749 min eine neue Bestzeit. VR46-Pilot Franco Morbidelli (1:46,096 min) und Yamaha-Ass Fabio Quartararo (1:46,213 min) folgten auf den Rängen 2 und 3.

An der Bestzeit von Marc Marquez änderte sich bis zum Ende der ersten Session um 13 Uhr nichts mehr. Auf den Rängen 2 bis 5 folgten Vinales, Morbidelli, Quartararo, und Alex Marquez.

Intact-Pilot Manuel Gonzalez war am Ende des Feldes zu finden. Er spulte am Vormittag mit der Trackhouse-Aprilia 26 Runden ab und hatte 2,851 min Rückstand auf die Spitze.