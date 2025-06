TT-Spezialist Vinales will in Assen auf Sieg fahren

Von den vier Piloten der KTM RC16 bringt Tech3-Pilot Maverick Vinales die beste Assen-Statistik mit. Trotz anhaltender Ducati-Dominanz in der MotoGP sprach der Spanier mit viel Selbstbewusstsein vor der Dutch TT.

Mit dem Spanier Maverick Vinales sitzt einer großen Assen-Spezialisten nun auf einem MotoGP-Renner aus Österreich. Vor langen 13 Jahren siegte Teenager Vinales erstmals auf dem TT Circuit in der noch jungen Moto3-WM.

In der mittleren WM-Kategorie, die den Spanier nur ein Jahr erlebte, verpasste Vinales den Sieg um wenige Zehntel – um in der Königsklasse wieder zuzuschlagen. 2019 hieß der Sieger für das Yamaha-Werksteam Maverick Vinales.

Bei der 100. Ausgabe der Dutch TT wäre ein weiterer Sieg mehr als willkommen. Damit wäre Maverick Vinales der erste Pilot der MotoGP, der als erster Fahrer überhaupt für vier verschiedene Hersteller triumphiert.

Unrealistisch scheint die Vorstellung nicht. 2025 fuhr der Tech3-Pilot bereits einmal mit dem Speed eines Siegers und auch in Mugello war Vinales während des gesamten Events konkurrenzfähig. Dass sich die Startnummer 12 nicht von WM-Position 11 verbesserte, ging auf das Konto von Franco Morbidelli – der VR46-Vertreter hatte den Hoffnungsträger der Österreicher in Italien früh in den Kies geschickt.

Vinales zeigt sich bestens vorbereitet: «Wir haben in kurzer Zeit viel erreicht. Die letzten Rennen waren sehr stark, auch wenn das Ergebnis nicht immer wirklich gut war. Aber – wir haben das Potenzial. »Ich erwarte ein sehr gutes Wochenende.»

Der Tech3-Pilot weiter: «Wenn wir erneut das Beste aus dem Bike herausholen und ich in der Lage bin, einen kleinen Unterschied auf dem Bike auszumachen, dann können wir auf jeden Fall um den Platz ganz an der Spitze kämpfen.»

Aber was genau macht das Potenzial der KTM RC16 aus – warum war zuletzt Maverick Vinales der schnellste Pilot in Orange? Vinales: «Das ist eine sehr gute Frage und ich habe die klare Antwort nicht.»

Doch der Spanier hat eine Vermutung: «Ich weiß, welche Stärken das Bike hat, aber ich denke, es geht vor allem darum, besser mit den Schwächen klarzukommen. Das Turning des Bikes ist so ein Punkt und ich denke, ich war über den Lernprozess in der Lage, meinen Fahrstil besser auf diesen Punkt abzustimmen. In Mugello konnte ich das jedenfalls anwenden. Durch meine Position auf dem Bike, die Art zu bremsen – es ist eine Kombination, aber ich bin nun in der Lage, das Tempo der Spitze zu gehen.»

Den ersten Sieg schaffte Routinier Vinales bei der Pressekonferenz in Assen. In einem MotoGP-Quiz siegte die Erfahrung des 30-jährigen Familienvaters – Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio und Marco Bezzecchi hatten keine Chance gegen «Top Gun» Vinales.