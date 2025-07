Grund für den Rennsturz: Bezzecchi fuhr zu langsam

Marco Bezzecchi befand sich beim MotoGP-Rennen auf dem Sachsenring auf Kurs zu einem zweiten Platz, als er in Kurve 1 zu Sturz kam: Das zu niedrige Renntempo war laut Bezzecchi die Ursache für den Crash.

Aprilia-Werkspilot Marco Bezzecchi befand sich beim Sachsenring-Grand-Prix auf Kurs zu einem weiteren Podium. Im Rennen der MotoGP behauptete sich Bezzecchi rundenlang auf der dritten Position. Nach Fabio Di Giannantonios Sturz zu Beginn der 18. Runde übernahm Bezzecchi die zweite Position und befand sich auf Kurs zu 20 wertvollen WM-Punkten. Doch zu Beginn der 21. Runde erwischte es auch die Startnummer 72 im leicht abfallenden Rechtsknick nach der Start-Ziel-Geraden.

«Ich bremste mehr oder weniger wie in der Runde zuvor. Doch ich bremste nicht so stark und stellte das Motorrad deshalb nicht so quer», erklärte Bezzecchi den Sturz. «Als das Hinterrad und das Vorderrad in einer Linie waren, untersteuerte das Motorrad. Mir rutschte die Front langsam weg. Ich konnte den Sturz nicht verhindern.»

«Ich war natürlich enttäuscht von mir selbst, doch so etwas kann passieren – vor allem in solchen Rennen, in denen man die komplette Distanz über nicht wirklich attackieren kann», bemerkte der Aprilia-Werkspilot und fügte hinzu: «Diese Motorräder wurden so entwickelt, dass man immer am Limit fahren muss. Wenn man etwas Tempo rausnimmt, dann macht man schneller Fehler.»

Auch wenn Bezzecchi am Sonntag leer ausging, so kann er auf ein starkes Wochenende zurückblicken. Sowohl im Nassen als auch im Trockenen war der Italiener konkurrenzfähig. «Mit dem Wochenende bin ich zufrieden. Ich war heute stärker als erwartet», gestand er.

«Das Ergebnis war natürlich nicht besonders gut, doch ich holte Fabio ein. Marc (Marquez) hatte sich bereits abgesetzt. Den Vorsprung auf Alex (Marquez) hatte ich im Griff. Mit meiner Performance bin ich zufrieden», fasste Bezzecchi zusammen und bedankte sich bei Aprilia: «Das Team hat wie immer unglaublich gut gearbeitet. Im Laufe des Wochenendes verbesserte ich mich stark. Das macht mich wirklich happy.»

Bereits am kommenden Wochenende wird die MotoGP-Saison 2025 in Brünn fortgesetzt. Aprilia tritt dann laut aktuellem Stand wieder in Stammbesetzung an. Weltmeister Jorge Martin plant nach dem positiven Test in Misano sein Comeback.

Ist das Martin-Comeback eine gute Nachricht für Bezzecchi? «Ja, es kann aber auch gut für ihn sein», entgegnete Bezzecchi auf die Frage eines Journalisten und versuchte daraufhin, eine nüchterne Antwort zu finden: «Es kann natürlich eine Hilfe sein. Jorge ist ein fantastischer Fahrer. Wir werden mehr Daten haben. Zudem ist es eine weitere Motivation.»

Trotz der Nullrunde am Sonntag behauptete Bezzecchi seine sechste Position in der Fahrerwertung. Seine unmittelbaren Rivalen gingen ebenfalls leer aus. Lediglich zehn Fahrer sahen beim Sachsenring-Grand-Prix die Zielflagge.

