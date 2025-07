Gottfried Neumeister (KTM): Begeistert von der MotoGP

Bei der Rückkehr der MotoGP nach Brünn erlebte der neue KTM-CEO Gottfried Neumeister seine Premiere in der Motorrad-WM. Er durfte mit den Fahrern mitjubeln und war vom Ambiente begeistert.

Gottfried Neumeister ist seit einigen Monaten der neue starke Mann bei der KTM AG. Der Manager wurde vom einstigen Mastermind Stefan Pierer zur Nachfolge auserkoren und spulte als CEO im Zuge des Sanierungsverfahrens mit seinem Team unendliche Überstunden ab, um die Marke aus Mattighofen zu retten und in eine neue Zukunft zu führen. In Brünn wurde er bei seiner MotoGP-Premiere für Orange sogar zum Glücksbringer.

Neumeister kam am Samstag und Sonntag an den Automotodrom Brünn und zeigte Leader-Qualitäten. Der 47-Jährige schwörte am Samstag in der Box hinter verschlossenen Toren die Crews von Red Bull KTM und KTM Tech3 in einer emotionalen Ansprache an der Seite von Pit Beirer und Heinz Kinigadner auf die Zukunft ein und bedankte sich persönlich für den Einsatz.

Zu seinem ersten Besuch im MotoGP-Paddock sagte Neumeister im TV-Interview bei ServusTV: «Es hat elf Monate gedauert, bis ich es endlich einmal geschafft habe, hierher zur MotoGP zu kommen. Ich freue mich immens für das Team – es gibt Zuversicht. Wir bauen die besten Motorräder der Welt. Es gibt nicht nur dem Team vor Ort, sondern allen 4.000 Mitarbeitern zu Hause die Zuversicht, dass es nicht nur weitergeht, sondern, dass wir uns auch weiter mit den besten der Welt matchen dürfen. Ich bin überglücklich über den Einstand!»

Der Motorsport wird bei KTM weiter gelebt, das wurde auch vom neuen Mehrheitseigentümer Bajaj bereits bestätigt. Zum Fortbestand des Motorsports bei KTM und zur Pflege des berühmten KTM-Hashtags #readytorace sagt Neumeister: «Der Hastag geht in jedem Fall weiter. Motorsport ist der Kern der Marke KTM. Motorsport und Innovationen gehören für uns untrennbar zusammen. Die Entwicklungen, die wir im Motorsport machen, verbessern unsere Serienfahrzeuge. Das ist nicht nur ein Hashtag, sondern Teil unserer DNA!»

Neumeister war viele Jahre über seinen Job beim Wiener Edel-Caterer DO & CO in die Formel 1 involviert. Die MotoGP begeistert den Manager ungemein: «Es ist unglaublich – es ist das erste Mal. Ich durfte schon das eine oder andere Formel 1-Rennen beobachten. Aber die MotoGP ist schon einfach nochmals eine ganz andere Liga. Es ist so ein tolles Event für die Zuschauer und den Sport selbst. Ich bin froh, dabei sein zu dürfen.»