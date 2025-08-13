Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Dall’Igna erklärt Ducati-Lage

Casey Stoner: Trial-Training mit Quartararo und Agius

Von Johannes Orasche
Der australische Publikumsliebling Casey Stoner wird auf dem Red Bull Ring am kommenden Wochenende an der MotoGP-Legenden-Parade teilnehmen. Zuletzt hat er in Europa ein strammes Programm absolviert.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

MotoGP-Ikone Casey Stoner wird abseits der Rennstrecke einer der Topstars beim Spielberg-Wochenende in der Steiermark sein. Auf dem Red Bull Ring wird der zweifache MotoGP-Weltmeister der Jahre 2007 (Ducati) und 2011 (Honda) für die Fans einen Auftritt mit der Honda RC213V-S aus dem Jahr 2015 absolvieren.

Der 39-jährige Australier hält sich gemeinsam mit seiner Frau Adrianna und den beiden Töchtern bereits seit zwei Wochen in Europa auf. Gemeinsam wurden Freunde und zum Beispiel auch ein Klassik-Konzerte in Italien besucht. Dazu spulte Stoner in seiner alten europäischen Wahlheimat einige Rennrad-Kilometer ab.

Spannend: In der vergangenen Woche nahm Casey Stoner an einem Hobby-Event für Trial-Fahrer in Andorra teil. Mit dabei war dort auch sein langjähriger Rennsport-Kumpel und Superbike-Held Chaz Davies, den Stoner im Zwergstaat besuchte. Beim Trial stellte Stoner einmal mehr auch seine Offroad-Fähigkeiten unter Beweis.

Bei einer weiteren Trial-Ausfahrt wurde die Gruppe dann noch größer, denn auch Yamaha-MotoGP-Ass Fabio Quartararo, Intact-GP-Moto2-Zukunftshoffnung Senna Agius und Leon Camier waren mit von der Partie. Landsmann Stoner ist eines der großen Vorbilder von Agius. Der 20-Jährige hat in Silverstone seinen ersten Grand-Prix-Sieg eingefahren und damit auch eine lange Durststrecke der Australier beenden können.

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ferrari und Lewis Hamilton: Schweigen ist Gold

Von Mathias Brunner
​Ferrari, das ist die erfolgreichste Seifenoper der Formel 1, von Himmel hoch jauchzend bis zu Tode betrübt. Und keiner kann Drama besser als Lewis Hamilton. Mit absehbaren Konsequenzen.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Mi. 13.08., 13:20, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Mi. 13.08., 13:50, Motorvision TV
    FastZone 2024
  • Mi. 13.08., 14:20, Motorvision TV
    Icelandic Formula Off-Road
  • Mi. 13.08., 14:40, SPORT1+
    NASCAR Cup Series
  • Mi. 13.08., 15:15, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
  • Mi. 13.08., 16:30, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Mi. 13.08., 17:50, Motorvision TV
    Bike World
  • Mi. 13.08., 19:15, ServusTV
    Servus Sport aktuell
  • Mi. 13.08., 20:00, Motorvision TV
    Australian Motocross Championship
  • Mi. 13.08., 21:00, Motorvision TV
    Australian Boat Racing
» zum TV-Programm
6.95 02071959 C1308054512 | 4