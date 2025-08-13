Casey Stoner: Trial-Training mit Quartararo und Agius

Der australische Publikumsliebling Casey Stoner wird auf dem Red Bull Ring am kommenden Wochenende an der MotoGP-Legenden-Parade teilnehmen. Zuletzt hat er in Europa ein strammes Programm absolviert.

MotoGP-Ikone Casey Stoner wird abseits der Rennstrecke einer der Topstars beim Spielberg-Wochenende in der Steiermark sein. Auf dem Red Bull Ring wird der zweifache MotoGP-Weltmeister der Jahre 2007 (Ducati) und 2011 (Honda) für die Fans einen Auftritt mit der Honda RC213V-S aus dem Jahr 2015 absolvieren.

Der 39-jährige Australier hält sich gemeinsam mit seiner Frau Adrianna und den beiden Töchtern bereits seit zwei Wochen in Europa auf. Gemeinsam wurden Freunde und zum Beispiel auch ein Klassik-Konzerte in Italien besucht. Dazu spulte Stoner in seiner alten europäischen Wahlheimat einige Rennrad-Kilometer ab.

Spannend: In der vergangenen Woche nahm Casey Stoner an einem Hobby-Event für Trial-Fahrer in Andorra teil. Mit dabei war dort auch sein langjähriger Rennsport-Kumpel und Superbike-Held Chaz Davies, den Stoner im Zwergstaat besuchte. Beim Trial stellte Stoner einmal mehr auch seine Offroad-Fähigkeiten unter Beweis.

Bei einer weiteren Trial-Ausfahrt wurde die Gruppe dann noch größer, denn auch Yamaha-MotoGP-Ass Fabio Quartararo, Intact-GP-Moto2-Zukunftshoffnung Senna Agius und Leon Camier waren mit von der Partie. Landsmann Stoner ist eines der großen Vorbilder von Agius. Der 20-Jährige hat in Silverstone seinen ersten Grand-Prix-Sieg eingefahren und damit auch eine lange Durststrecke der Australier beenden können.