KTM: Vier Fahrer, drei Probleme – Acosta vorneweg!

Das MotoGP-Projekt der Österreicher zeigte sich nach dem Zeittraining vorne, in der Mitte und ganz am Ende des Felds. Bemerkenswert: Hinter dem unbekümmerten Acosta hatten die Fahrer drei unterschiedliche Probleme.

Der Auftakt zum Großen Preis von Japan erzeugt in den beiden KTM-Boxen nahezu alle möglichen Gemütszustände. Während Pedro Acosta munter an der Spitze mitfuhr, verteilten sich die drei anderen RC16-Vertreter im Feld. Am unteren Ende der Skala – Maverick Vinales, der mit einem Rückstand von 1,6 Sekunden das Schlusslicht im wichtigen Zeittraining war.

Es war keine große Überraschung, dass der jüngste der vier KTM-Aktiven am Ende des MotoGP-Auftakts in Motegi weit oben auf den Zeitenmonitoren stand. Nur Aprilia-Ass Marco Bezzecchi hatte den Kurs noch schneller umrundet. Unvergessen der Auftritt des Spaniers vor einem Jahr, als Acosta bei seinem Debüt Startplatz 1 holte und auch im Sprint lange die Nase vorne hatte.

Nach dem einstündigen Zeittraining 2025 hatte Acosta nicht viel zu berichten. Mit Ausnahme eines Schönheitsfehlers war es ein stimmiger Einstand in den Japan-GP. Acosta wunderte sich: «Auf der Strecke war viel Unruhe und es sind wirklich viele Leute um mich herum zu Boden gegangen». Drei Minuten vor Ende der Session lag dann auch Acosta. «Es war ärgerlich – aber ansonsten war es wirklich ein guter Start und auch wenn es härter war als vor einem Jahr, lief es gut.»

Anders die Lage in der Tech3-Box beim zweitschnellsten KTM-Piloten, Enea Bastianini. Mit viel Zuversicht nach Japan gereist – vor einem Jahr klopfte sich «La Bestia» tapfer mit Marc Marquez um Platz 3 – fand der Italiener erst in der letzten Sequenz zu einer brauchbaren Rundenzeit, die allerdings immer noch nicht gut genug war für den direkten Einzug ins Q2. Bastianini verpasste das Ticket als Zwölfter um 0,009 sec und geht damit neben Alex Marquez als Favorit ins Q1.

Nach der Session schilderte der Pilot aus Rimini sein größtes Problem: «Wheelies, ich habe ständig Wheelies produziert!»

Schlechter lief es für KTM-MotoGP-Veteran Brad Binder. Zwar war der Südafrikaner auch nur gut eine Zehntel langsamer als Tech3-Kollege Bastianini, doch das reichte im Zeittraining von Motegi gerade einmal für Rang 17. Entsprechend unzufrieden berichtete Binder von einem anderen Problem: «Sobald ich das Bike ganz aufgerichtet habe, um voll zu beschleunigen, hatte ich viel mit einem durchdrehenden Hinterrad zu kämpfen. Bei den vielen Stop-and-Go-Stellen habe ich so einiges an Zeit verloren.»

Noch gravierender die Lage beim zweiten Piloten in der Garage von Red Bull KTM Tech3. Vinales, der den Auftakt abgeschlagen auf dem 23. und letzten Rang beendete: «Ich kann mir noch nicht erklären, warum – aber ich hatte als einziger der KTM-Piloten ausgeprägtes Chattering. Wir müssen herausfinden, woher diese Vibrationen kamen. Heute war jedenfalls das Motorrad der limitierende Faktor – und nicht der Fahrer.»

Vier Fahrer, drei Probleme. Am zweiten Tag des Japan-GP wird es für das Projekt aus Österreich darum gehen, Brad Binder, Enea Bastianini und Maverick Vinales auf das Niveau von Pedro Acosta zu hieven.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Motegi © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Der Unfall von Jack Miller & Franco Morbidelli © Gold & Goose Der Unfall von Jack Miller © Gold & Goose Der Unfall von Jack Miller © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Der Unfall von Marco Bezzecchi © Gold & Goose Der Unfall von Alex Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Somkiat Chantra © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Raúl Fernández Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP Motegi, Zeittraining (26. September):

1. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 1:43,193 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +0,136 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +0,167

4. Joan Mir (E), Honda, 0,168

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,198

6. Luca Marini (I), Honda, +0,310

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,346

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,401

9. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,473

10. Johann Zarco (F), Honda, +0,541

11. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,549

12. Enea Bastianini (I), KTM, +0,550

13. Jorge Martin (E), Aprilia, +0,591

14. Ai Ogura (J), Aprilia, + 0,591

15. Alex Marquez (E), Ducati, +0,591

16. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,635

17. Brad Binder (ZA), KTM, +0,662

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +0,718

19. Alex Rins (E), Yamaha, +0,820

20. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,920

21. Taka Nakagami (J), Honda, +1,009

22. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,461

23. Maverick Vinales (E), KTM, +1,608

Ergebnisse MotoGP Motegi, FP1 (26. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:44,857 min

2. Jorge Martin (E), Aprilia, +0,093 sec

3. Marc Márquez (E), Ducati, +0,102

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,271

5. Luca Marini (I), Honda, +0,302

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,305

7. Pedro Acosta (E), KTM, +0,343

8. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,370

9. Somkiat Chantra (T), Honda, +0,421

10. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,500

11. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,515

12. Joan Mir (E), Honda, +0,566

13. Johann Zarco (F), Honda, +0,642

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,643

15. Alex Márquez (E), Ducati, +0,643

16. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,660

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,831

18. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,874

19. Brad Binder (ZA), KTM, +0,893

20. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,902

21. Maverick Vinales (E), KTM, +0,960

22. Alex Rins (E), Yamaha, +1,008

23. Enea Bastianini (I), KTM, +1,009