Yamaha-Held Quartararo (6.): «Das war das Maximum»

In den Kampf um die Spitze konnte Fabio Quartararo beim Sprint des Japan-GP nie eingreifen. Trotz Position 6 überwiegt beim französischen Yamaha-Werksfahrer der Frust – und für den GP am Sonntag ist er nicht optimistisch

Yamaha-Ass Fabio Quartararo (26) ist im Honda-Land Motegi alles andere als glücklich. «Das war grundsätzlich das Maximum, was auf diesem Track überhaupt möglich ist», zeigte sich der Franzose nach dem Sprint des Japan-GP leicht frustriert. «Ich konnte nie attackieren und musste mich nur verteidigen».

An und für sich gelang ihm dieser Defensiv-Modus vorzüglich. Denn bis zum Rennende zog er fünf keineswegs als völlig unfähig bekannte Gegner die ganzen zwölf Runden, als Lokomotive hinter sich her, ließ keinen der Herren Marini, Fernandez, Ogura und den WM-Zweiten Álex Márquez passieren und belegte schließlich den beachtlichen sechsten Rang.

Trotzdem war der sonst so joviale MotoGP-Weltmeister von 2021 nach vollbrachter Tat ziemlich schmallippig unterwegs. «Wir wussten schon vor diesem Wochenende, dass wir hier unmöglich mit den Besten werden mithalten können. Ich kann mir keinen Vorwurf machen. Es war schlicht unmöglich, irgendwo und irgendwie schneller zu sein», haderte er mit seinem Schicksal – angesichts der Lobeshymnen auf die Leistung der japanischen Konkurrenz von Honda eventuell zusätzlich angesäuert.

Ob er für das Rennen etwas optimistischer sei? Diese Frage konnte Quartararo ebenfalls keine Heiterkeit auslösen. «Wie soll das denn möglich sein? Im Großen Preis wird es sicher noch viel schwieriger. Unsere Probleme werden da noch deutlicher erkennbar».

«Ich darf von mir sagen, dass ich wirklich ein Spätbremser bin», bilanzierte Quartararo, mittlerweile in seiner siebten MotoGP-Yamaha-M1-Saison am Start. «Aber wenn ich sehe, wie viel Gummi noch auf den Reifen von Luca Marini ist und das mit meinem Bike vergleiche, dann merke ich sofort, woran es hapert», hadert der aktuelle WM-Neunte mit seinem Schicksal.

Immerhin darf an dieser Stelle zugunsten des unglücklichen «El Diablo» vermerkt werden: Mit seinen aktuellen 141 Punkten in der WM hat er mehr Punkte geholt als die drei anderen Yamaha-Reiter in Summe (127 Punkte ).

Ergebnisse MotoGP Motegi, Sprint (27. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 12 Runden in 20:59,113 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +1,842 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +3,674

4. Joan Mir (E), Honda, +4,300

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,130

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +8,913

7. Luca Marini (I), Honda, +9,102

8. Raúl Fernández (E), Aprilia, +10,334

9. Ai Ogura (J), Aprilia, +10,480

10. Alex Marquez (E), Ducati, +11,487

11. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +13,492

12. Brad Binder (ZA), KTM, +13,823

13. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +15,425

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +16,352

15. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +18,211

16. Maverick Viñales (E), KTM, +20,706

17. Somkiat Chantra (T), Honda, +21,883

18. Alex Rins (E), Yamaha, +43,428

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 1 Runde zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 3 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), KTM, 6 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Jorge Martin (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 33 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 521 Punkte. 2. A. Marquez 330. 3. Bagnaia 249. 4. Bezzecchi 229. 5. Acosta 195. 6. Morbidelli 185. 7. Di Giannantonio 179. 8. Aldeguer 141. 9. Quartararo 141. 10. Zarco 117. 11. Binder 101. 12. Marini 97. 13. R. Fernandez 86. 14. Bastianini 84. 15. Vinales 72. 16. Ogura 70. 17. Miller 58. 18. Mir 56. 19. Rins 45. 20. Martin 34. 21. Oliveira 24. 22. P. Espargaro 16. 23. Nakagami 10. 24. Savadori 8. 25. A. Fernandez 8. 26. Chantra 2. 27. A. Espargaro 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 587 Punkte. 2. Aprilia 273. 3. KTM 255. 4. Honda 204. 5. Yamaha 172.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 770 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 471. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 364. 4. Red Bull KTM Factory Racing 296. 5. Aprilia Racing 271. 6. Monster Energy Yamaha 186. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 172. 8. Trackhouse MotoGP Team 156. 9. Honda HRC Castrol Team 153. 10. LCR Honda 119. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 85.