Analyse Motegi-Sprint: 18. Knochenbruch für Martin

Der MotoGP-Sprint am Samstag auf dem Twin Ring Motegi begann mit einem Kracher und bot unterhaltsame zwölf Runden. SPEEDWEEK.com schildert die fünf Schlüsselmomente in Japan.

Nach fast sechsmonatiger Durststrecke hat Pecco Bagnaia endlich wieder ein Rennen gewonnen – und das in dominanter Manier, wie in den vergangenen drei Jahren, als er zweimal Champion und einmal Vizeweltmeister wurde.



Doch das Rennen hatte noch mehr zu bieten, SPEEDWEEK.com nennt die fünf Schlüsselmomente.

1. Der «Strike» von Jorge Martín in der ersten Kurve. Jorge Martín, der von Platz 17 in der Startaufstellung – in der Mitte der sechsten Reihe – losbrauste, fuhr nach der Ampel ganz rechts auf der Strecke, um die erste Kurve innen zu nehmen. Jack Miller, der direkt vor ihm startete, machte das gleiche Manöver, was Martin zwang, noch weiter nach rechts zu fahren. Er geriet in eine Sackgasse, verlor den Bremspunkt aus den Augen und schoss wie eine Rakete in die Gruppe, die gerade die Kurve nahm. Eine Kettenreaktion der Fahrer, die ihn von rechts kommen sahen, brachte Alex Rins und Johann Zarco von der Strecke, während Martin gegen das Motorrad seines Teamkollegen Marco Bezzecchi krachte. Der Italiener kam mit einer Prellung am rechten Bein davon; Jorge wurde ins Krankenhaus gebracht, wo eine Fraktur seines rechten Schlüsselbeins festgestellt wurde... Seit seinem Wechsel zu Aprilia hat er 18 Knochenbrüche erlitten!

2. Die Rückkehr des Gefühls, das Bagnaia die ganze Saison über gefordert hat. Halleluja, es ist wieder da! Und plötzlich zeigte sich der Italiener von seiner besten Seite. Vor zwei Wochen noch außerhalb der Top-10, gewann er nun das Sprintrennen mit der Entschlossenheit, der Kontrolle und vor allem dem Fahrkönnen, das ihm in der vergangenen Saison elf Siege eingebracht hat. «Gut, aber wir sollten nicht zu früh jubeln», sagte Pecco, bevor er sein «Comeback» allzu sehr feierte... Die Rückkehr des Champions war zweifellos die Nachricht des Sprintrennens.

3. Marcs Fähigkeit, mit widrigen Situationen umzugehen. Das Wochenende war für Marc Márquez nicht einfach, denn seit dem ersten Training zeigte die Solidität, die er und sein Team während der gesamten Saison an den Tag gelegt haben, erste Risse. Am Freitag gestand Marc, dass sie angesichts der Probleme, die beim Verhalten des Motorrads aufgetreten waren, voreilige Entscheidungen trafen. «Es gab einen Moment, in dem ich sagte: Lasst uns innehalten und nachdenken. Wir haben versucht, die Lösung mit rein rationalen Methoden zu finden – sprich: auf der Grundlage von Daten –, aber letztendlich war ich es, der die Probleme gelöst hat, indem ich meinen Fahrstil geändert habe.»



Am Samstag stürzte Márquez im FP2 und als er an der Startlinie erschien, verriet seine Körpersprache eine Anspannung, die man in dieser Saison bisher noch nicht bei ihm gesehen hatte. Eine Stimmung, die, wie er später erklärte, dazu führte, dass er zögerlich ins Rennen startete. Aber Márquez entwickelt sich schnell weiter, und im Laufe der Runden gelang es ihm, den ängstlichen Marc durch den gewohnten zu ersetzen. Er überholte zuerst Joan Mir, dann Pedro Acosta und war am Ende der schnellste Fahrer auf der Strecke... «Letztendlich bin ich auch nur ein Mensch», rechtfertigte er sich.

4. Die Verteidigung des dritten Podiumsplatzes von Joan Mir. Nachdem er im Q2 hinter Pecco Bagnaia und vor Marc Márquez Zweiter geworden war, nutzte Mir diese Position, indem er sich an Bagnaia heftete und diesen Platz mit aller Kraft verteidigte. Zuerst wurde er von Acosta überholt, dann von Márquez, der ihn nach zwei erfolglosen Versuchen nur mit einem harten Blockpass überrumpeln konnte, der an der Grenze des Legalen lag. Wenn man bedenkt, wo er herkommt, haben wir am Samstag zweifellos den besten Mir seit mehreren Saisons gesehen.

5. Das Q2 von Acosta. Nervosität in der Box des KTM-Teams, als Pedro Acosta nach der ersten Runde mit einem defekten Gasgriff an die Box zurückkehrte. Von da an herrschte eine gewisse Verunsicherung darüber, mit welchem Motorrad er wieder auf die Strecke gehen würde, um eine Zeit für die Startaufstellung zu fahren: mit dem zweiten Motorrad, das in der Garage stand, oder mit dem reparierten, problematischen Motorrad. Letztendlich entschied man sich für letzteres, mit gerade noch genug Zeit, damit Acosta alles auf eine Karte setzen konnte. Pedro schaffte es und sicherte sich einen Platz in der zweiten Startreihe. «Ich musste mit etwas starten, das ich wegen des Problems, das wir hatten, schon lange verworfen hatte», erklärte Acosta später, ohne Details nennen zu wollen... Die Kette in Misano, der Gasgriff, der in einem entscheidenden Moment versagt... Das sind Fehler, die in einem MotoGP-Team nicht passieren sollten.

Ergebnisse MotoGP Motegi, Sprint (27. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 12 Runden in 20:59,113 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +1,842 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +3,674

4. Joan Mir (E), Honda, +4,300

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,130

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +8,913

7. Luca Marini (I), Honda, +9,102

8. Raúl Fernández (E), Aprilia, +10,334

9. Ai Ogura (J), Aprilia, +10,480

10. Alex Marquez (E), Ducati, +11,487

11. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +13,492

12. Brad Binder (ZA), KTM, +13,823

13. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +15,425

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +16,352

15. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +18,211

16. Maverick Viñales (E), KTM, +20,706

17. Somkiat Chantra (T), Honda, +21,883

18. Alex Rins (E), Yamaha, +43,428

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 1 Runde zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 3 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), KTM, 6 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Jorge Martin (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 33 von 44 Rennen:

M. Marquez, 521 Punkte. 2. A. Marquez 330. 3. Bagnaia 249. 4. Bezzecchi 229. 5. Acosta 195. 6. Morbidelli 185. 7. Di Giannantonio 179. 8. Aldeguer 141. 9. Quartararo 141. 10. Zarco 117. 11. Binder 101. 12. Marini 97. 13. R. Fernandez 86. 14. Bastianini 84. 15. Vinales 72. 16. Ogura 70. 17. Miller 58. 18. Mir 56. 19. Rins 45. 20. Martin 34. 21. Oliveira 24. 22. P. Espargaro 16. 23. Nakagami 10. 24. Savadori 8. 25. A. Fernandez 8. 26. Chantra 2. 27. A. Espargaro 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 587 Punkte. 2. Aprilia 273. 3. KTM 255. 4. Honda 204. 5. Yamaha 172.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 770 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 471. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 364. 4. Red Bull KTM Factory Racing 296. 5. Aprilia Racing 271. 6. Monster Energy Yamaha 186. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 172. 8. Trackhouse MotoGP Team 156. 9. Honda HRC Castrol Team 153. 10. LCR Honda 119. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 85.