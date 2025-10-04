Analyse Mandalika-Sprint: Aprilia der neue Maßstab?

Die beiden verbliebenen Aprilia-Piloten setzten sich beim MotoGP-Sprint in Indonesien stark in Szene, während Marc Marquez und Pedro Acosta Fehler machten. SPEEDWEEK.com nennt die fünf Schlüsselmomente des Samstags.

Der MotoGP-Sprint in Mandalika war eine klare Angelegenheit: Aprilia-Werkspilot Marco Bezzecchi hatte nach starken Trainings und der Pole im Qualifying die Rolle des absoluten Favoriten inne, machte es im 13 Runden langen Rennen aber spannender als nötig: Ein verpatzter Start verhinderte einen souveränen Sieg und sorgte für Unterhaltung. Aprilia jubelte schlussendlich über Bezzecchis Triumph und das Podium von Trackhouse-Pilot Raul Fernandez.

SPEEDWEEK.com nennt die fünf Schlüsselmomente des MotoGP-Sprints in Indonesien.

1. Der schlechte Start von Bezzecchi.

Marco zeigte im Training, dass er den anderen einen Schritt voraus war. Eine Favoritenrolle, die mit einem miserablen Start, der ihn von der Pole-Position auf den neunten Platz zu Beginn des Rennens zurückwarf, zu verschwinden schien. Bezzecchi lag bis zu 2,7 Sekunden hinter dem Spitzenreiter. Um schließlich einen Sprint zu gewinnen, der 4 Sekunden schneller war als im letzten Jahr.

2. Zusammenstoß zwischen Rins und Marc Márquez.

Alex Rins' Chancen auf sein bestes Saisonergebnis waren nur von kurzer Dauer, nachdem er sich mit der viertbesten Zeit in Q2 in die zweite Startreihe qualifiziert hatte. Bereits in der ersten Runde, als er auf Platz sechs lag, drängte ihn Marc Márquez von der Strecke, als er in Kurve 10 zu spät gebremst hatte. Rins kehrte ins Rennen zurück und beendete es auf Platz 13, mehr als 16 Sekunden hinter dem Sieger. Márquez, der als Siebter ins Ziel kam, wurde für sein Manöver mit einer Long-Lap-Penalty bestraft. Alex wird morgen eine zweite Chance haben.

3. Sturz von Acosta.

Die Frage ist, worauf Pedros Sturz in der fünften Runde des Rennens zurückzuführen ist. War es die Tatsache, dass er als einziger Fahrer der Startaufstellung mit dem härtesten Vorderreifen gestartet war? Hatte er sich zu sehr unter Druck gesetzt, weil er seinen «Freund» Aldeguer vor sich sah? Oder wusste er einfach nicht, wie er mit dem Speed umgehen sollte, den er im Training gezeigt hatte? Wie dem auch sei, es scheint ein vermeidbarer Fehler gewesen zu sein, an einem Tag, den KTM lieber vergessen möchte.

4. Das „Ich kann es” von Bezzecchi.

Der Italiener bewies Selbstvertrauen, nachdem er zunächst einen schlechten Start hatte und sich zum Ziel setzte, in einem Rennen, in dem er als Favorit auf den Sieg galt, auf das Podium zu fahren. In der fünften Runde erreichte er den dritten Platz und sagte sich, wie er nach dem Rennen erklärte: «Ich glaube, ich kann Zweiter werden.» In der achten Runde überholte er Raúl Fernández. Fünf Runden vor Schluss hatte Aldeguer einen Vorsprung von knapp zwei Sekunden. «Warum nicht das Rennen gewinnen?» Bezzecchi beschloss, alles auf eine Karte zu setzen. Er riskierte alles, fuhr sehr schnell und überholte Aldeguer in der letzten Runde mit einer legendären Parallelbremsung, um seiner Entschlossenheit den letzten Schliff zu geben. Gut gemacht Bezz! Er befindet sich zweifellos im besten Moment seiner sportlichen Karriere.

5. Die Effektivität der Aprilia in Lombok.

Nach den Ausfällen von Ogura und Martin standen nur zwei Motorräder aus dem Werk in Noale in der Startaufstellung, aber beide qualifizierten sich für die erste Startreihe und beide standen auf dem Podium. Es ist offensichtlich, dass Aprilia auf dem «besonderen» Asphalt von Mandalika seinen Konkurrenten einen Schritt voraus ist. Dieser Unterschied liegt in der Traktion beim Herausfahren aus der Kurve, was besonders deutlich in den Bildern aus dem Hubschrauber zu sehen ist.

© Gold & Goose Willkommen zurück in Mandalika © Gold & Goose Raúl Fernández & Marco Bezzecchi © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Der Start des Rennens © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Fabio di Giannantonio & Franco Morbidelli © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Fermin Aldeguer & Maverick Viñales © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Sprint - Fermin Aldeguer, Marco Bezzecchi & Raúl Fernández Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP Mandalika, Sprint (4. Oktober):

1. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 13 Runden in 19:37,047 min

2. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,157 sec

3. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,062

4. Alex Marquez (E), Ducati, +5,832

5. Joan Mir (E), Honda, +8,759

6. Marc Marquez (E), Ducati, +9,772

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +11,980

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +12,096

9. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +12,988

10. Brad Binder (ZA), KTM, +13,312

11. Jack Miller (AUS), Yamaha, +15,905

12. Alex Rins (E), Yamaha, +16,226

13. Luca Marini (I), Honda, +9,621* (Zeitstrafe 8 sec)

14. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +29,393

– Fabio Quartararo (F), Yamaha

– Johann Zarco (F), Honda

– Pedro Acosta (E), KTM

– Enea Bastianini (I), KTM

– Somkiat Chantra (T), Honda

WM-Stand nach 35 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 545 Punkte. 2. A. Marquez 346. 3. Bagnaia 274. 4. Bezzecchi 254. 5. Morbidelli 199. 6. Acosta 195. 7. Di Giannantonio 184. 8. Aldeguer 156. 9. Quartararo 149. 10. Zarco 124. 11. Binder 105. 12. R. Fernandez 102. 13. Marini 91. 14. Bastianini 89. 15. Mir 77. 16. Vinales 72. 17. Ogura 70. 18. Miller 58. 19. Rins 45. 20. Martin 34. 21. Oliveira 27. 22. P. Espargaro 16. 23. Nakagami 10. 24. Savadori 8. 25. A. Fernandez 8. 26. Chantra 2. 27. A. Espargaro 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 621 Punkte. 2. Aprilia 298. 3. KTM 260. 4. Honda 225. 5. Yamaha 180.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 819 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 502. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 383. 4. Red Bull KTM Factory Racing 300. 5. Aprilia Racing 296. 6. Monster Energy Yamaha 194. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 177. 8. Honda HRC Castrol Team 174. 9. Trackhouse MotoGP Team 172. 10. LCR Honda 127. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 88.