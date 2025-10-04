MotoGP-Quali Lombok: Aprilia unantastbar – Marquez 9.

Aprilia-Star Marco Bezzecchi fährt auf dem Mandalika Circuit in seiner eigenen Welt und eroberte im Qualifying am Samstag seine siebte MotoGP-Pole. Das Straucheln von Marc Marquez und Pecco Bagnaia geht weiter.

Im Zeittraining am Freitag sorgte Aprilia-Ass Marco Bezzecchi mit 1:29,240 min für die Bestzeit und verlor damit lediglich 0,152 sec auf den Rundenrekord von Jorge Martin (Ducati, 1:29,088 min), aufgestellt im Vorjahr.

Im FP2 am Samstagmorgen drehte Bezzecchi mit 1:29,862 min die schnellste Runde. Das Drama bei Ducati setzte sich fort: Mit Fermin Aldeguer (4.) und Alex Marquez (8.) schafften es die gleichen beiden in die Top-10 wie am Freitag.

Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) und Weltmeister Marc Marquez (Ducati Lenovo) schafften als Beste im Qualifying 1 den Aufstieg ins Q2, während Motegi-Polesetter und -Doppelsieger Pecco Bagnaia deutlich scheiterte und die Rennen in Indonesien vom niederschmetternden 16. Startplatz in Angriff nehmen muss.

Das ebenfalls 15-minütige Qualifying 2 bei Sonnenschein und 30 Grad Celsius Lufttemperatur (53 Grad Asphalt) begann mit einer formidablen Leistung von Bezzecchi, der in seiner ersten fliegenden Runde fast eine halbe Sekunde schneller fuhr als der Zweite.



In der dritten Runde stürzte Fabio Quartararo (Yamaha) in Kurve 15 und die Konkurrenz kam Bezzecchi deutlich näher, der Italiener blieb aber vorne.

In den letzten fünf Minuten purzelten die Zeiten. Bezzecchi fuhr in sensationellen 1:28,832 min Rundenrekord, während der WM-Zweite Alex Marquez (Gresini Ducati) wenig später stürzte.



Bezzecchis Zeit blieb unantastbar, der WM-Vierte war 0,398 sec schneller als MotoGP-Rookie Aldeguer, der mit seiner Vorjahres-Ducati als Zweiter die Ehre des Herstellers aus Borgo Panigale rettete. Raul Fernandez aus dem zweiten Aprilia-Team Trackhouse komplettiert die erste Startreihe.

Alex Rins steht mit der besten Yamaha auf Grid-Position 4, KTM-Aushängeschild Pedro Acosta wurde Fünfter und startet damit im Sprint am Samstag und im Grand Prix am Sonntag neben Luca Marini (Honda).



Startreihe 3 bilden Alex Marquez, Quartararo und Marc Marquez, der sein schlechtestes Qualifying in dieser Saison erlebte – zuvor stand er nie weiter hinten als auf Startplatz 4.

Ergebnisse MotoGP Mandalika, Qualifying (4. Oktober):

1. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 1:28,832 min

2. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,398 sec

3. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,452

4. Alex Rins (E), Yamaha, +0,504

5. Pedro Acosta (E), KTM, +0,511

6. Luca Marini (I), Honda, +0,681

7. Alex Márquez (E), Ducati, +0,909

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,939

9. Marc Márquez (E), Ducati, +0,941

10. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,019

11. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,052

12. Joan Mir (E), Honda, +1,127



Die weiteren Startplätze:

13. Franco Morbidelli (I), Ducati

14. Jack Miller (AUS), Yamaha

15. Brad Binder (ZA), KTM

16. Francesco Bagnaia (I), Ducati

17. Enea Bastianini (I), KTM

18. Johann Zarco (F), Honda

19. Somkiat Chantra (T), Honda

20. Maverick Vinales (E), KTM