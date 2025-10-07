Franco Morbidelli (Ducati): Dank an heißblütige Fans

VR46-Ducati-Pilot Franco Morbidelli sprach nach dem MotoGP-Wochenende in Mandalika über die leidenschaftlichen indonesischen Fans und die Strapazen der Hitzeschlacht.

Franco Morbidelli (VR46 Ducati) beendete den MotoGP-Grand-Prix in Mandalika auf Rang 8. Der 30-jährige Routinier zeigte von Startplatz 13 ein unscheinbares Rennen – er fuhr fast die gesamte Distanz im Tandem mit seinem Landsmann und Teamkollegen Fabio Di Giannantonio, den er bis zum Zielstrich knapp hinter sich halten konnte.

«Es war ein sehr hartes Rennen», erklärte der Halb-Brasilianer. «Die Temperaturen waren unglaublich hoch, der Grip niedrig. Es war sehr schwierig, aber wir haben es bis zum Ende durchgebracht. Es war ein Wochenende, an dem wir die ganze Zeit über Probleme hatten.»

Der ehemalige Moto2-Weltmeister war sich aber auch sicher: «Wir haben das Maximum aus dem Rennen herausgeholt. Außer Gresini hatten alle Ducati auf dieser Strecke Schwierigkeiten. Unsere Problemstelle war der Grip am Hinterrad mit dem Reifen mit der unterschiedlichen Karkasse. Dieser Reifen war nicht ideal für unser aktuelles Setup, daher mussten wir da Umstellungen machen.»

Die Auslaufrunde war dann dennoch sehr ausgelassen beim Desmo-Fahrer. «Ich wollte mich bei all den begeisterten Fans bedanken, dass sie gekommen sind. Wir haben ja da auch eine spezielle Verbindung, da unser Hauptsponsor aus Indonesien kommt. Ich mag die indonesischen Fans, sie sind wie die Brasilianer am anderen Ende der Welt. Sie sind leidenschaftlich und heißblütig – daher wollte ich einfach Danke sagen. Ich wollte ihnen etwas zurückgeben – das mache ich jedes Mal, wenn ich derart enthusiastische Fans sehe.»

Fakt ist: In der WM-Tabelle rückte das Feld im Bereich von Morbidelli (6.) noch enger zusammen. Zwischen dem fünftplatzierten Pedro Acosta (Red Bull KTM) und Rang 8, den momentan Rookie Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) belegt, liegen nur 34 Punkte.

Ergebnisse MotoGP Mandalika, Rennen (5. Oktober):

1. Fermin Aldeguer (E), Ducati, 27 Runden in 41:07,651 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +6,987 sec

3. Alex Marquez (E), Ducati, +7,896

4. Brad Binder (ZA), KTM, +8,901

5. Luca Marini (I), Honda, +9,129

6. Raúl Fernández (E), Aprilia, +9,709

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +9,894

8. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,087

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +10,350

10. Alex Rins (E), Yamaha, +13,223

11. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,769

12. Johann Zarco (F), Honda, +27,597

13. Somkiat Chantra (T), Honda, +48,035

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +55,540

– Enea Bastianini (I), KTM, 15 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 18 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 25 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Aprilia, erste Runde nicht beendet

– Marc Marquez (E), Ducati, erste Runde nicht beendet

WM-Stand nach 36 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 545 Punkte. 2. A. Marquez 362. 3. Bagnaia 274. 4. Bezzecchi 254. 5. Acosta 215. 6. Morbidelli 207. 7. Di Giannantonio 191. 8. Aldeguer 181. 9. Quartararo 158. 10. Zarco 128. 11. Binder 118. 12. R. Fernandez 112. 13. Marini 108. 14. Bastianini 89. 15. Mir 77. 16. Vinales 72. 17. Ogura 70. 18. Miller 60. 19. Rins 51. 20. Martin 34. 21. Oliveira 32. 22. P. Espargaro 16. 23. Nakagami 10. 24. Savadori 8. 25. A. Fernandez 8. 26. Chantra 6. 27. A. Espargaro 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 646 Punkte. 2. Aprilia 308. 3. KTM 280. 4. Honda 236. 5. Yamaha 190.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 819 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 543. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 398. 4. Red Bull KTM Factory Racing 333. 5. Aprilia Racing 296. 6. Monster Energy Yamaha 209. 7. Honda HRC Castrol Team 185 8. Trackhouse MotoGP Team 182. 9. Red Bull KTM Tech3 Racing 177. 10. LCR Honda 134. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 95.