VR46-Pilot Morbidelli: Keine Sorgen wegen dem Wetter

Nach seinem wenig aufregenden MotoGP-Wochenende in Indonesien, will Franco Morbidelli (VR46 Ducati) auf Phillip Island wieder mitreden um die Podestplätze. Er sei auf alles vorbereitet – auch auf schlechtes Wetter.

In Indonesien erlebte VR46-Pilot Franco Morbidelli ein solides Wochenende. Mit den Rängen 7 und 8 im Sprint und im Grand Prix fuhr der Italiener ansprechende Ergebnisse ein, mit den Top-Positionen hatte er allerdings nichts zu tun. Da half auch die Speziallackierung bei seiner Ducati Desmosedici nichts. Zur Erinnerung: Sponsor des Indonesien-GP war Pertamina, ein indonesischer Erdöl- und Erdgaskonzern. Auch VR46 wird von dem Unternehmen gesponsert. Anlässlich des «Heim-GP» waren Morbidelli und Teamkollege Fabio Di Giannantonio auf dem Mandalika International Circuit mit speziellen Farben unterwegs.

«Das Wochenende in Indonesien war hart, aber am Sonntag haben wir ein gutes Gefühl gefunden. Deshalb kommen wir mit dem Wunsch nach Australien, darauf aufzubauen und uns zu verbessern», meinte Morbidelli.

Beim Australien-GP möchte «Morbido» somit wieder vorne mitmischen. Phillip Island ist eine Strecke, die ihm gefällt und auch liegt. Immerhin konnte er dort einen zweiten und einen dritten Platz einfahren – allerdings in der Moto2-WM in den Saisons 2016 und 2017. In der Königsklasse belegte der 30-Jährige im letzten Jahr die Ränge 5 und 6.

«Phillip Island ist eine Strecke, die ich schon immer sehr gemocht habe. Letztes Jahr habe ich während des gesamten Rennens um den vierten Platz gekämpft, es war also ein positives Wochenende», blickte Morbidelli zurück. «Ich hoffe, dass es dieses Jahr genauso sein wird – mal sehen, wie das Wetter wird, aber wir sind auf alles vorbereitet und fühlen uns stark.» Das Wetter ist auf Phillip Island jedes Jahr ein Unsicherheitsfaktor. 2023 musste sogar das Sprintrennen aufgrund des schlechten Wetters abgesagt werden.

In der Gesamtwertung liegt Franco Morbidelli derzeit mit 207 Punkten auf Rang 6. Auf den fünftplatzierten Pedro Acosta (KTM) hat er acht Zähler Rückstand.

WM-Stand nach 36 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 545 Punkte. 2. A. Marquez 362. 3. Bagnaia 274. 4. Bezzecchi 254. 5. Acosta 215. 6. Morbidelli 207. 7. Di Giannantonio 191. 8. Aldeguer 181. 9. Quartararo 158. 10. Zarco 128. 11. Binder 118. 12. R. Fernandez 112. 13. Marini 108. 14. Bastianini 89. 15. Mir 77. 16. Vinales 72. 17. Ogura 70. 18. Miller 60. 19. Rins 51. 20. Martin 34. 21. Oliveira 32. 22. P. Espargaro 16. 23. Nakagami 10. 24. Savadori 8. 25. A. Fernandez 8. 26. Chantra 6. 27. A. Espargaro 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 646 Punkte. 2. Aprilia 308. 3. KTM 280. 4. Honda 236. 5. Yamaha 190.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 819 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 543. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 398. 4. Red Bull KTM Factory Racing 333. 5. Aprilia Racing 296. 6. Monster Energy Yamaha 209. 7. Honda HRC Castrol Team 185 8. Trackhouse MotoGP Team 182. 9. Red Bull KTM Tech3 Racing 177. 10. LCR Honda 134. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 95.