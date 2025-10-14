Jetzt offiziell: Diogo Moreira 2026 in der MotoGP

Schon lange steht fest, dass Moto2-Pilot Diogo Moreira 2026 in die MotoGP-WM aufsteigen und dort bei LCR Honda der neue Teamkollege von Johann Zarco wird. Am 14. Oktober kam die offizielle Bestätigung.

Diogo Moreira erlebt 2025 eine sehr gute Moto2-Saison. Der Brasilianer erzielte Siege in Assen, auf dem Red Bull Ring und zuletzt in Mandalika. Neben einigen Ausfällen konnte der 21-Jährige regelmäßig gute Ergebnisse einfahren. In der Gesamtwertung liegt er vor den letzten vier Saisonrennen neun Punkte hinter WM-Leader Manuel Gonzalez (Intact GP) auf Platz 2.

Während sich Moreira in der restlichen Saison 2025 voll auf den Titelkampf konzentriert, ist seine Zukunft längst geregelt (SPEEDWEEK.com berichtete): 2026 wird er in die MotoGP-WM aufsteigen und dort im Team LCR Honda den Thailänder Somkiat Chantra ersetzen. Moreira hat einen Mehrjahresvertrag mit der Honda Racing Corporation unterzeichnet, am 14. Oktober wurde der Deal offiziell bestätigt.

«Mit LCR Honda an der MotoGP-Weltmeisterschaft teilzunehmen, ist ein Traum, der wahr geworden ist», freute sich Moreira. «Ich möchte Honda und dem Team dafür danken, dass sie an mich glauben und mir diese unglaubliche Chance geben. Ich freue mich darauf, zu lernen, zu wachsen und um gute Ergebnisse auf höchstem Niveau im Motorradrennsport zu kämpfen.»

Der aus São Paulo stammende Moreira gab 2022 sein Debüt in der Moto3-Weltmeisterschaft, wo er in 39 Rennen einen Sieg, drei Podiumsplätze und zwei Pole-Positions erzielte. Nach seinem Wechsel in die Moto2 im Jahr 2024 wurde er zum Rookie des Jahres gekürt, 2025 kämpft er um den WM-Titel.

LCR-Teamchef Lucio Cecchinello traut seinem neuen Fahrer viel zu: «Wir freuen uns sehr, die Verpflichtung von Diogo Moreira für unser Team bekannt zu geben. Diogo verfügt zweifellos über alle Qualitäten, um einer der Großen in der MotoGP zu werden. Er hat unbestreitbares Talent, eine tiefe Leidenschaft für den Rennsport und hat seine Schnelligkeit auf allen Arten von Motorrädern und in allen Disziplinen unter Beweis gestellt. Im Namen des gesamten LCR-Teams heiße ich Diogo herzlich willkommen und danke HRC dafür, dass sie uns dieses spannende Projekt für 2026 anvertrauen.»

Somkiat Chantra konnte in seiner Rookie-Saison in der Königsklasse der Motorrad-Weltmeisterschaft nicht überzeugen. Dafür wird der 26-Jährige 2026 für das Honda-Werksteam in der Superbike-WM an den Start gehen.