Ai Ogura vor Comeback: «Hoffentlich hält die Hand»

Nach zwei verpassten Rennen kehrt MotoGP-Rookie Ai Ogura auf Phillip Island zurück und will auf Punktejagd gehen. Der Trackhouse-Aprilia-Pilot musste wegen einer Handverletzung pausieren.

Nach mehreren Wochen Verletzungspause kehrt Ai Ogura an diesem Wochenende beim Australien-GP auf Phillip Island zurück. Der Aprilia-Pilot hatte sich beim Grand Prix von Misano an der rechten Hand verletzt. Während er in Motegi noch versuchte mitzufahren, am Rennsonntag dann aber das Handtuch warf und in Mandalika pausierte, gibt er nun sein Comeback.

«Mir geht’s gut, alles okay», sagte Ogura nach der medizinischen Kontrolle am Donnerstag. «Ich habe alle Checks bestanden. Meine Hand ist jetzt deutlich näher an 100 Prozent, also sollte es für alle Sessions passen.»

In Japan musste der MotoGP-Rookie schweren Herzens auf den Grand Prix verzichten. «In Motegi war ich bei etwa 70 Prozent, danach wurde die Hand schlechter, und in Mandalika war es das Gleiche wie in Motegi», erklärte Ogura. «Ich wollte das nicht wiederholen. Deshalb habe ich beschlossen, ein Rennwochenende auszulassen, um für das nächste wieder bereit zu sein.»

Dass er sich bei seinem Heimrennen am Sonntagmorgen gegen einen Start entschied, fiel ihm nicht leicht. «Ich glaube, ich hätte das Rennen beenden können», meinte Ogura. «Aber ich wollte nicht nur mitfahren und Letzter werden. Für mich machte das keinen Sinn.»

Auf intensives Training in den vergangenen Wochen musste der Japaner verzichten. Stattdessen stand nur Radfahren auf dem Trainingsplan. «Vor Motegi hatte ich versucht Motorrad zu fahren, aber das war keine gute Idee.» Diesmal verzichtete er darauf.

Der Moto2-Weltmeister war stark in seine erste MotoGP-Saison gestartet, bevor die Verletzungen seinen Rhythmus stoppten. In der Weltmeisterschaft liegt Ogura derzeit mit 70 Punkten auf Rang 17. Die Rookie-Wertung hat Fermin-Aldeguer nach seinem Sieg in Mandalika mit 181 Punkten fest in der Hand.

Für Ogura zählt es an diesem Wochenende, wieder Vertrauen aufzubauen. Vor einem Jahr fuhr er im Moto2-Rennen auf Phillip Island auf Platz 4. «Ich hoffe, dass die Hand hält – und dass ich wieder zeigen kann, was in mir steckt.»

WM-Stand nach 36 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 545 Punkte. 2. A. Marquez 362. 3. Bagnaia 274. 4. Bezzecchi 254. 5. Acosta 215. 6. Morbidelli 207. 7. Di Giannantonio 191. 8. Aldeguer 181. 9. Quartararo 158. 10. Zarco 128. 11. Binder 118. 12. R. Fernandez 112. 13. Marini 108. 14. Bastianini 89. 15. Mir 77. 16. Vinales 72. 17. Ogura 70. 18. Miller 60. 19. Rins 51. 20. Martin 34. 21. Oliveira 32. 22. P. Espargaro 16. 23. Nakagami 10. 24. Savadori 8. 25. A. Fernandez 8. 26. Chantra 6. 27. A. Espargaro 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 646 Punkte. 2. Aprilia 308. 3. KTM 280. 4. Honda 236. 5. Yamaha 190.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 819 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 543. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 398. 4. Red Bull KTM Factory Racing 333. 5. Aprilia Racing 296. 6. Monster Energy Yamaha 209. 7. Honda HRC Castrol Team 185 8. Trackhouse MotoGP Team 182. 9. Red Bull KTM Tech3 Racing 177. 10. LCR Honda 134. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 95.