MotoGP-Rookie Moreira: «Brasilien spielt verrückt!»

In dieser Woche kam die offizielle Bestätigung, dass Moto2-Pilot Diogo Moreira 2026 in die MotoGP-WM aufsteigen wird. Vor dem Australien-GP stand der Brasilianer den Journalisten Rede und Antwort.

Am 14. Oktober folgte vor dem Australien-GP von HRC die Bestätigung, dass Moto2-Ass Diogo Moreira 2026 in der MotoGP an den Start gehen wird. Der Brasilianer wird im LCR-Honda-Team von Lucio Cecchinello der neue Teamkollege von Johann Zarco. «Ich bin sehr happy und vor allem relaxed. Mich haben viele Leute immer wieder das Gleiche gefragt. Jetzt ist es leichter, sich auf dieses Jahr zu konzentrieren.»

Moreira ist ein gefragtes Talent – er hatte einige Angebote aus der MotoGP auf dem Tisch. Weshalb hat er sich am Ende für Honda entschieden? «Bereits beim ersten Meeting habe ich stark an Honda geglaubt. Honda ist sehr groß und sie waren meine erste Wahl. Ich denke, dass es gut wird», ist er sich sicher. Hat ihn bei der Entscheidungsfindung auch ein MotoGP-Fahrer beraten? «Ich habe die Entscheidung gemeinsam mit meinem persönlichen Team getroffen. Ich habe im Vorfeld nur mit einem etwas gesprochen, das war Marc (Marquez) – er hilft mir immer sehr.»

Moreira unterschieb einen Dreijahresvertrag, was ihm genug Zeit geben sollte, sich an die MotoGP und die RC213V zu gewöhnen. Somit kann er das Projekt in Ruhe angehen – er hat nicht zu viel Druck und muss nicht sofort Top-Ergebnisse liefern. «Vor allem, weil nächstes Jahr anders sein wird als 2027», womit der Rookie die neuen MotoGP-Regeln für 2027 ansprach. «Ich habe drei Jahre. Wir werden es genießen, das Bike und die Kategorie zu lernen.»

Moreira gab 2022 sein Debüt in der Moto3-Weltmeisterschaft, wo er in 39 Rennen einen Sieg, drei Podestplätze und zwei Pole-Positions erzielte. 2024 wechselte er in die Moto2-WM, wo er Rookie des Jahres wurde. 2025 kämpft er um den WM-Titel. Er erzielte Siege in Assen auf dem Red Bull Ring und zuletzt in Mandalika. In der Gesamtwertung liegt Moreira vor den letzten vier Saisonrennen neun Punkte hinter WM-Leader Manuel Gonzalez (Intact GP).

Ändert die Vertragsunterzeichnung etwas für die restliche Saison 2025? «Nein. Wir müssen in jedem Rennen fokussiert bleiben und versuchen, vorne dabei zu sein. Wir haben jetzt noch vier Rennen und ich liege neun Punkte zurück – wir werden sehen.»

Was hat sich Moreira für seine MotoGP-Rookie-Saison vorgenommen? «Darüber will ich jetzt noch nicht nachdenken. Wir fokussieren uns auf dieses Jahr und nach Valencia werde ich über die MotoGP nachdenken», stellte der 21-Jährige klar.

Moreira wird der erste brasilianische MotoGP-Pilot seit Alex Barros sein. Wie fielen die Reaktionen in seiner Heimat aus? «Brasilien spielt verrückt», schmunzelte der Fahrer aus São Paulo. «Nächstes Jahr wird es schön werden in Goiania – meine Freunde und die Familie werden da sein.»

Die heimischen Fans werden jedenfalls für viel Stimmung sorgen, wenn sie nächstes Jahr im März beim Großen Preis von Brasilien ihrem Lokalmatador zujubeln dürfen.