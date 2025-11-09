Live-Ticker: Rockt Pedro Acosta den Portugal-GP?

Nach einem nervenaufreibenden Sprint wartet die Rennsportwelt auf den ersten MotoGP-Sieg von KTM-Held Pedro Acosta. Gelingt der Triumph, oder stellen sich Alex Marquez oder Bezzecchi noch einmal in den Weg?

Nur um eine Zehntelsekunde hatte KTM-Heißsporn und MotoGP-Supertalent Pedro Acosta am Samstag seinen ersten Sieg in der Königsklasse verpasst. Vizeweltmeister Alex Marquez musste alles aufbieten, um vor dem jungen Landsmann zu triumphieren.



Kommt es erneut zu einem spanischen Zweikampf um den Sieg in Portugal, oder gelingt es Aprilia-Held Marco Bezzecchi über die Grand-Prix-Distanz ebenfalls wieder ganz nach vorne zu fahren? Alle Antworten zum vorletzten GP liefert der MotoGP-Live-Ticker von SPEEDWEEK.com aus Portimao.