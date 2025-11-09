Live-Ticker: Rockt Pedro Acosta den Portugal-GP?
Der vorletzte GP der Saison 2025 findet in Portimao statt
Nur um eine Zehntelsekunde hatte KTM-Heißsporn und MotoGP-Supertalent Pedro Acosta am Samstag seinen ersten Sieg in der Königsklasse verpasst. Vizeweltmeister Alex Marquez musste alles aufbieten, um vor dem jungen Landsmann zu triumphieren.
Kommt es erneut zu einem spanischen Zweikampf um den Sieg in Portugal, oder gelingt es Aprilia-Held Marco Bezzecchi über die Grand-Prix-Distanz ebenfalls wieder ganz nach vorne zu fahren? Alle Antworten zum vorletzten GP liefert der MotoGP-Live-Ticker von SPEEDWEEK.com aus Portimao.