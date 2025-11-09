Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden

Live-Ticker: Rockt Pedro Acosta den Portugal-GP?

Von Thomas Kuttruf
Der vorletzte GP der Saison 2025 findet in Portimao statt
© Gold & Goose

Der vorletzte GP der Saison 2025 findet in Portimao statt

Nach einem nervenaufreibenden Sprint wartet die Rennsportwelt auf den ersten MotoGP-Sieg von KTM-Held Pedro Acosta. Gelingt der Triumph, oder stellen sich Alex Marquez oder Bezzecchi noch einmal in den Weg?
Nur um eine Zehntelsekunde hatte KTM-Heißsporn und MotoGP-Supertalent Pedro Acosta am Samstag seinen ersten Sieg in der Königsklasse verpasst. Vizeweltmeister Alex Marquez musste alles aufbieten, um vor dem jungen Landsmann zu triumphieren.

Kommt es erneut zu einem spanischen Zweikampf um den Sieg in Portugal, oder gelingt es Aprilia-Held Marco Bezzecchi über die Grand-Prix-Distanz ebenfalls wieder ganz nach vorne zu fahren? Alle Antworten zum vorletzten GP liefert der MotoGP-Live-Ticker von SPEEDWEEK.com aus Portimao.

Einmaliger Erfolg: Das große Jahr der Marquez-Brüder

Von Michael Scott
Marc und Alex Marquez haben in der MotoGP-Saison 2025 etwas erreicht, das nur sehr wenigen Brüdern im Spitzensport gelungen ist. Dabei stand die Karriere von beiden bereits kurz vor dem Aus.
» weiterlesen
 

