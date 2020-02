Motocross-WM MXGP

Tim Gajser: Zweiter Schritt zu 110.000 Euro

Honda-HRC-Werksfahrer Tim Gajser könnte schon vor dem Beginn der neuen WM-Saison eine ordentliche Prämie einstreifen.

Am Sonntag steigt auf der ehemaligen GP-Piste von Ottobiano, südwestlich von Mailand, die zweite von drei Stationen zur offenen italienischen Motocross Meisterschaft. Als Leader kommt MXGP-Weltmeister Tim Gajser in die Lombardei. Der Slowene war auf seiner HRC-Honda beim Auftakt im tiefen Sand von Riola Sardo auf Sardinien eine Klasse für sich und gewann sowohl den 450-ccm-Lauf als auch das Superfinal-Rennen.

Gajser könnte als Gesamtsieger der Mini-Serie unter dem Titel «Internazionali d’Italia MX EICMA Series 2020» ein Preisgeld von 110.000 Euro einsacken. Dieser fette Preisgeldtopf wurde dank der Kooperation mit der Internationalen Mailänder Motorradmesse EICMA aufgestellt. Neben dem Live-Stream, der von Riola Sardo mit bis zu 246.000 Usern trotz der Abwesenheit von Publikumsliebling Tony Cairoli stattliche Quoten verzeichnete, sendet auch die italienische TV-Anstalt RAI in ihrem Sportkanal jeweils Zusammenfassungen der Events in der Woche danach.

Zurück zum Sportlichen: Härtester Gegner von Tim Gajser dürfte auch in Ottobiano Husqvarna-Sandspezialist Arminas Jasikonis sein. Aus dem Yamaha-Werksteam fehlen der Schweizer Jeremy Seewer und Routinier Gautier Paulin in Ottobiano, dafür hat sich der in Riola vom Pech verfolgte Arnaud Tonus eingeschrieben. Die Kawasaki-Truppe mit Clement Desalle und dem französischen Team-Neuling Romain Febvre startet in Ottobiano ebenfalls nicht.

Am Start werden dafür neben MXGP-Rookie Henry Jacobi (M.C. Migliori Yamaha) und der Oberösterreicher Michi Sandner mit einer 450-ccm-KTM sein.

Cairoli wird erst in Mantova sein Renn-Comeback feiern. Der neunfache Champion hat diese Woche noch in Riola Sardo trainiert.

Fakt ist: Abgerechnet wird im Falle von Gajser dann nach der dritten und letzten Station am 9. Februar in Mantova. Die WM-Saison 2020 startet in einem Monat am 1. März im britischen Matterley Basin.