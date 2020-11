Clement Desalle (Kawasaki): «Das bleibt lange in mir»

Der scheidende Kawasaki-Motocross-Werksfahrer Clement Desalle gewann in Arco di Trento nach mehr als zwei Jahren Pause wieder einen MXGP-Laufsieg.

Der Tag des ersten von drei geplanten Abschluss-Meetings der Motocross-WM in Arco di Trento brachte dem Belgier Clement Desalle einen hart erkämpften sechsten Rang in Durchgang 1. Im zweiten Lauf in Pietramurata zeigte der 31-jährige Belgier dann aber, dass er immer noch für Siege gut ist.

Desalle wetzte als Dritter in die erste Kurve. Wenig später hatte er Lokalmatador Tony Cairoli (Red Bull-KTM) überholt. Und als wenig später der führende Schweizer Jeremy Seewer mit der Werks-Yamaha strauchelte, übernahm Desalle sogar die Führung. Obwohl ihm Cairoli permanent im Nacken saß, leistete sich der «MX Panda» keinen Fehler und gewann das Rennen.

Für Desalle, der am kommenden Sonntag seine Karriere beenden wird, war es der erste Laufsieg seit dem Russland-Grand Prix in Orlyonok im Jahr 2018. «Das wird sicher lange in mir bleiben, es ist einfach ein großartiges Gefühl», strahlte Desalle nach der Zieldurchfahrt. «Ich habe meinem Team immer gesagt, dass ich noch um Siege fahren kann. Ich habe selbst auch immer daran geglaubt.»

Zum Rennverlauf sagte Desalle, der es auch als als Dritter auf das Tagespodium schaffte und der sentimentale Sieger war: «Ich war nach dem Fehler von Seewer plötzlich vorne. Es war ein nettes Gefühl. Dann habe ich ein paar Fehler gemacht, schließlich aber doch einen guten Rhythmus gefunden. Es ist so ein gutes Gefühl, ich kann es nicht beschreiben!»

Für den Belgier, der 2010 bei Suzuki Werksfahrer wurde, war es der 35. Laufsieg. Interessant: 2009 schaffte Desalle just in Arco erstmals in einem 450-ccm-WM-Lauf den Sprung auf das Podium, damals auf einer privaten Honda.

Ergebnis MXGP Trentino 1, Lauf 2:

1. Clement Desalle (BEL), Kawasaki

2. Tony Cairoli (ITA), KTM

3. Gautier Paulin (FRA), Yamaha

4. Tim Gajser (SLO), Honda

5. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha

6. Romain Febvre (FRA), Kawasaki

7. Alessandro Lupino (ITA), Yamaha

8. Ivo Monticelli (ITA), GasGas

9. Brian Bogers (NED), KTM

10. Brent van Doninck (BEL), Yamaha

11. Jeremy van Horebeek (BEL), Honda

12. Jordi Tixier (FRA), KTM

13. Arnaud Tonus (SUI), Yamaha

14. Zachary Pichon (FRA), Honda

15. Michele Cervellin (ITA), Yamaha

16. Tanel Leok (EST), Husqvarna

17. Petar Petrov (BUL), KTM

18. Adam Sterry (GBR), KTM

19. Valentin Guillod (SUI), Honda

20. José Butron (ESP), KTM

21. Benoit Paturel (FRA), Honda

22. Tom Koch (GER), KTM

Grand-Prix-Ergebnis:



1. Antonio Cairoli (2-2)

2. Tim Gajser (1-4)

3. Clement Desalle (6-1)

WM-Stand nach WM-Lauf 16 von 18:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 626

2. Tony Cairoli (ITA), KTM, 553, (-73)

3. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha, 535, (-91)

4. Romain Febvre (FRA), Kawasaki, 487, (-139)

5. Jorge Prado (ESP), KTM, 476, (-150)

6. Gautier Paulin (FRA), Yamaha, 441, (-185)

7. Clement Desalle (BEL), Kawasaki, 402, (-224)

8. Glenn Coldenhoff (NED), GasGas, 375, (-251)

9. Jeremy van Horebeek (BEL), Honda, 307, (-319)

10. Jeffrey Herlings (NED), 263, (-363)

18. Henry Jacobi (GER), Yamaha, 134, (-492)

42. Tom Koch (GER), KTM, 9, (-617)