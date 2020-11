Titel für Tim Gajser (Honda): «Heute wird gefeiert»

Honda-Star Tim Gajser sicherte sich am Mittwoch nach dem vorzeitigen WM-Titel in der MXGP-Klasse in Arco auch noch seinen 28. Grand Prix-Sieg, was ihn zum erfolgreichsten Honda-Motocross-Fahrer aller Zeiten macht.

Bisher war die belgische Ikone Andre Malherbe der erfolgreichste Honda-Fahrer in der Motocross-Geschichte mit drei WM-Titeln und insgesamt 27 Grand Prix-Triumphen, die er allesamt in den 1970er und 1980er-Jahren eingefahren hat. Tim Gajser hat beide Langzeit-Bestmarken am Mittwochnachmittag ausgelöscht.

Gajser sicherte sich in Arco di Trento nach Lauf 1 zunächst seinen vierten WM-Titel und feierte im zweiten Rennen nach dem Laufsieg auch noch den Grand Prix-Sieg.

«Ich bin super zufrieden», strahlte der 24-jährige Slowene, der 2015 mit dem Gariboldi-Honda-Team den MX2-Titel eingefahren hat. 2016 und 2019 gewann Gajser die MXGP-Kategorie. «Es war ein seltsames Jahr mit der Pause wegen Corona und all diesen Dingen nach dem zweiten Grand Prix. Am Ende hat aber alles gepasst, ich konnte mit dem HRC-Team noch einen Titel gewinnen.»

Gajser gibt sich wie immer dankbar und demütig: «Ich möchte mich bei allen im Team und den Fans bedanken. Ich bin einfach nur happy an diesem heutigen Tag. Heute wird gefeiert!» Der Slowene konnte sich im zweiten Durchgang den starken Romain Febvre (28) mit der Werks-Kawasaki vom Leib halten und somit auch den Tagessieg einstreifen. Am kommenden Sonntag wird der letzte Grand Prix der Saison im Rahmen des Arco-Triples abgehalten.

Gajser hat aktuell 59 WM-Laufsiege auf seinem Konto, 14 könnte er sich bisher 2020 gutschreiben lassen. Sein WM-Rivale Tony Cairoli (35) muss am Sonntag den Vize-WM-Titel gegen Yamaha-Werks-Ass Jeremy Seewer (26) verteidigen. Der Schweizer liegt aktuell nur noch vier Zähler hinter dem neunfachen Weltmeister.

Ergebnis MXGP Trentino 2, Lauf 2:

1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Romain Febvre (FRA), Kawasaki

3. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha

4. Clement Desalle (BEL), Kawasaki

5. Antonio Cairoli (ITA), KTM

6. Brian Bogers (NED), KTM

7. Gautier Paulin (FRA), Yamaha

8. Ivo Monticelli (ITA), GasGas

9. Brent van Doninck (BEL), Yamaha

10. Valentin Guillod (SUI), Honda

11. Alessandro Lupino (ITA), Yamaha

12. Benoit Paturel (FRA), Honda

13. Adam Sterry (GBR), KTM

14. Michele Cervellin (ITA), Yamaha

15. Evgeny Bobryshev (RUS), Husqvarna

16. Tanel Leok (EST), Husqvarna

17. Arnaud Tonus (SUI), Yamaha

18. Jordi Tixier (FRA), KTM

19. Zachary Pichon (FRA), Honda

20. José Butron (ESP), KTM

21. Dylan Walsh (NZL), Honda

22. Tom Koch (GER), KTM

Grand-Prix-Wertung:



1. Tim Gajser (2-1)

2. Jeremy Seewer (1-3)

3. Romain Febvre (5-2)

WM-Stand nach WM-Lauf 17 von 18:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 673

2. Antonio Cairoli (ITA), KTM, 584, (-89)

3. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha, 580, (-93)

4. Romain Febvre (FRA), Kawasaki, 525, (-148)

5. Jorge Prado (ESP), KTM, 476, (-197)

6. Gautier Paulin (FRA), Yamaha, 467, (-206)

7. Clement Desalle (BEL), Kawasaki, 438, (-235)

8. Glenn Coldenhoff (NED), GasGas, 375, (-298)

9. Jeremy van Horebeek (BEL), Honda, 316, (-357)

10. Brian Bogers (NED), KTM, 282, (-391)

19. Henry Jacobi (GER), Yamaha, 134, (-539)

42. Tom Koch (GER), KTM, 9, (-664)