Simon Längenfelder triumphiert und ist WM-Leader

Mit einer makellosen Leistung gewann der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder den Britischen Grand Prix und übernahm damit das Red Plate des WM-Leaders.

Zweiter und entscheidender MX2-Lauf in Matterley Basin: Polesetter Simon Längenfelder gewann auch den Start zum zweiten Lauf. Während Red Bull KTM-Werksfahrer Tom Vialle im ersten Lauf noch zurückstecken musste, setzte er im zweiten Lauf voll auf Angriff und ging nach 5 Minuten am Deutschen vorbei in Führung.

Nach der Hälfte des Rennens legte Längenfelder aber einen Zwischenspurt ein und setzte Vialle wieder unter Druck. Vialle ließ sich in einen Fehler treiben und stürzte in einer Rechtskurve, so dass der deutsche GASGAS-Werksfahrer kampflos die Führung erbte. Vialle kämpfte sich zurück, aber Längenfelder blieb fokussiert und schaute nur nach vorn. Vialle versuchte, den Deutschen in den Whoops zu schnappen, doch Längenfelder konnte immer wieder durch clevere Linienwahl kontern. In der letzten Runde wollte Vialle zum entscheidenden Überholmanöver ansetzen, doch er stürzte über das Vorderrad und fiel auf Rang 3 zurück.

Jetzt witterte Jago Geerts (Yamaha) seine Chance und griff nun seinerseits Längenfelder an. Längenfelder hätte mit Blick auf den Grand-Prix-Sieg den Belgier sogar vorbeilassen können, doch er wollte stilvoll gewinnen. Simon gewann mit einem Vorsprung von 2 Sekunden vor Geerts und Vialle und holte den ersten Grand-Prix-Sieg seiner Karriere. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg.

Mit 50 Punkten kommt Längenfelder damit als WM-Leader zum nächsten Grand-Prix in Mantua am 6. März.

Jeremy Sydow (KTM) kam auf Platz 14 ins Ziel und Noah Ludwig holte auf Rang 17 weitere 4 WM-Punkte. Kevin Horgmo stürzt auf Platz 4 liegend und fiel auf Platz 9 zurück und Kay de Wolf verpasste auf Rang 5 das Podium.

Ergebnis MX2 Matterley Basin:

1. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-1

2. Tom Vialle (F), KTM, 2-3

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 4-2

4. Kay de Wolf (NLK), Husqvarna, 3-5

5. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 6-4

6. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 8-7

7. Stephen Rubini (F), Honda, 5-10

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

9. Isak Gifting (S), KTM, 14-6

10. Andrea Adamo (I), GASGAS, 9-11

ferner:

13. Jeremy Sydow (D), KTM, 12-1

19. Noah Ludwig (D), KTM, 19-17

nicht gestartet: Liam Everts (B), KTM

WM-Stand nach Runde 1:

1. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 50 Punkte

2. Tom Vialle (F), KTM, 42, (-8)

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 40, (-10)

4. Kay de Wolf (NLK), Husqvarna, 36, (-14)

5. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 33, (-17)

6. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 27, (-23)

7. Stephen Rubini (F), Honda, 5-10, 27, (-23)

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 26, (-24)

9. Isak Gifting (S), KTM, 22, (-28)

10. Andrea Adamo (I), GASGAS, 22, (-28)

ferner:

13. Jeremy Sydow (D), KTM, 16, (-34)

19. Noah Ludwig (D), KTM, 6, (-44)