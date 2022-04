Simon Längenfelder (P10): «Keine Linien gefunden»

Simon Längenfelder war mit seiner Leistung in Pietramurata nicht zufrieden

Im ersten Lauf von Trentino lieferte sich der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder ein langes Duell mit Kay de Wolf (Husqvarna). Im zweiten Lauf fand er keine Linien mehr und fiel auf P10 zurück.

Das Wochenende in Pietramurata begann für den deutschen GASGAS Werksfahrer Simon Längenfelder mit P3 im Qualifikationsrennen gut. Mit Startplatz 3 legte er auch in beiden Rennen einen guten Start hin. Im ersten Lauf startete er auf P6 und lieferte sich ein Duell mit dem späteren Gesamt-Zweiten, Kay de Wolf. Über mehr als 13 Runden klebte de Wolf am Hinterrad des Deutschen, bevor er sich schließlich durchsetzte. Danach war die Luft bei Längenfelder raus. Längenfelder musste kurz danach noch Guadagnini vorbeiziehen lassen. Er beendete den ersten Lauf auf Platz 8.

Nach dem Start zum zweiten Lauf rangierte Längenfelder auf P7, diesmal direkt vor Isak Gifting und hinter seinem früheren Teambuddy Jeremy Sydow (KTM). Bis zur Rennmitte hatte sich Längenfelder auf P6 vorgekämpft, doch in der zweiten Hälfte des Rennens fiel er bis auf P10 zurück.: Horgmo, Rubini, Gifting und Haarup gingen am Deutschen vorbei.

«Ich habe im zweiten Lauf keine Linien mehr gefunden», erklärte der Deutsche gegenüber SPEEDWEEK.com. «Die Strecke war am Ende schon sehr ausgefahren und ich war nicht mehr ich selbst.»

In den Bodenwellen brach das Heck aus und Längenfelder schien hart am Limit zu agieren. War der Dämpfer defekt? «Nein», erklärt der Deutsche, «es lag nur an meinem Fahren und der Wahl der Linien. Das Bike hat gut funktioniert.»

Längenfelder rangiert in der WM-Tabelle weiterhin auf P4. Nun hat der Deutsche zwei Wochen Pause, bevor es in Kegums mit WM-Lauf 6 weitergeht.

Ergebnis MX2 Pietramurata (Italien), Lauf 2:

1. Tom Vialle (F), KTM, 1-1

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 6-2

3. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 2-6

4. Thibault Benistant (F), Yamaha, 5-3

..

10. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 8-10

11. Jago Geerts (B), Yamaha, 3-31(DNF)

12. Jeremy Sydow (D), KTM, 13-11

13. Andrea Adamo (I), GASGAS, 4-32(DNF)

WM-Stand nach WM-Runde 5:

1. Tom Vialle (F), KTM, 208

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 194, (-14)

3. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 169, (-39)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 154, (-54)

5. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 150, (-58)