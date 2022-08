Uddevalla: Tom Vialle (KTM) gewinnt Lauf 1

Tom Vialle gewann den ersten Lauf in Uddevalla

Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle gewann den ersten Lauf der MX2-Klasse vor WM-Leader Jago Geerts (Yamaha) aus Belgien und dem Norweger Kevin Horgmo (Kawasaki). Simon Längenfelder (GASGAS) wurde Vierter.

15. Lauf der MX2-Motocross-WM in Uddevalla (Schweden): Kevin Horgmo (Kawasaki) gewann den Start zum ersten Lauf. Noch in der ersten Runde erreichte Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle die Spitze und WM-Leader Jago Geerts (Yamaha) übernahm sofort die Verfolgerposition.

5 Minuten nach dem Start begann es zu regnen. Zunächst stürzte Jan Pancar (KTM), der am Samstag ein sensationelles Qualifikationsrennen abgeliefert hatte, im Bereich von P5. Danach stürzte Jago Geerts und fiel von P2 auf P3 zurück. Nach 10 Minuten stürzte auch Andrea Adamo (GASGAS) und verletzte sich am Fuß. Adamo musste das Rennen an der Box aufgeben.

Der Regen ließ wieder nach und Tom Vialle setzte sich an der Spitze unangefochten weiter ab. Der Franzose gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 6,7 Sekunden.

Der deutsche GASGAS Werksfahrer Simon Längenfelder kämpfte am Ende mit Kevin Horgmo (Kawasaki) um Platz 3 und musste sich gleichzeitig gegen die Attacken von Mikkel Haarup (Kawasaki) und Thibault Benistant (Yamaha) zur Wehr setzen. Längenfelder beendete den ersten Lauf auf P4.

Stephen Rubini (Honda), der gestern nach einem schweren Crash von der Strecke getragen werden musste, konnte zum ersten Lauf antreten und beendete diesen auf P9.

Ergebnis MX2, Lauf 1 Uddevalla (Schweden):

1. Tom Vialle (F), KTM

2. Jago Geerts (B), Yamaha

3. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS

5. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

6. Thibault Benistant (F), Yamaha

7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

8. Liam Everts (B), KTM

9. Stephen Rubini (F), Honda

10. Kay Karssemakers (NL), KTM

11. Tom Guyon (F), KTM

12. Jan Pancar (SLO), KTM

13. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

14. Albin Gerhardsson (S), Husqvarna

15. Filip Olsson (S), Husqvarna

16. Leopold Ambjörnson (S), Husqvarna

17. Joel Rizzi (GB), Yamaha

18. Jacub Teresak (CZ), KTM

19. Kjell Verbruggen (NL), Kawasaki

20. Bobby Bruce (GBR), GASGAS

21. (DNF) Andrea Adamo (I), GASGAS

22. (DNF) Twan van Essen (NL), Honda

23. (DNF) Marcel Stauffer (A), KTM

…

DNS: Jeremy Sydow (D), KTM

DNS: Noah Ludwig (D), KTM