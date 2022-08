Tom Vialle (KTM): Jetzt doch noch MX2-Weltmeister? 25.08.2022 - 22:39 Von Johannes Orasche

© KTM Tom Vialle

Der Franzose Tom Vialle aus dem Red Bull-KTM-Motocross-Werksteam hat nach seiner famosen Aufholjagd und dem Sieg beim Heim-Grand Prix in Saint Jean d'Angély alle Trümpfe in der Hand und visiert nun den MX2-WM-Titel an.