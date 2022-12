JM Honda 2023 mit Fahrern in beiden WM-Klassen 22.12.2022 - 00:26 Von Thoralf Abgarjan

© JM Honda JM Honda

Das Team JM Honda von Jacky Martens greift mit dem Südafrikaner Camden Mc Lellan in der kommenden Saison in der MX2-WM an. Für die MXGP-Klasse wurde der Belgier Brent van Doninck engagiert.