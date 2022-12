Neu: Punkte für Quali, Wildcard-Einsätze billiger

Es zeichnen sich einige interessante Änderungen für die neue Motocross-WM-Saison ab, die am 11./12. März 2023 in Villa La Angostura/Argentinien beginnt.

Volle Startfelder bildeten in der MX-Weltmeisterschaft 2022 eine willkommene Ausnahme (etwa in Loket). Allerdings blieben regelmäßig auch mehr als zehn Plätze hinter dem eigentlich für 40 Fahrer vorgesehenen Startgatter frei – und das längst nicht nur bei den Überseerennen (mit nur zehn MX2-Stammfahrer in Indonesien als Tiefpunkt).

Schon beim verspäteten Saisonauftakt in Matterley Basin/Großbritannien waren am Renntag nur noch 25 MX2-Piloten am Start. In der Königsklasse MXGP waren es 29. In Saint-Jean-d'Angély/Frankreich waren beim vorletzten Grand Prix der Saison am Sonntag dann nur noch 19 MX2- und 23 MXGP-Piloten übrig.

Das sorgte nicht nur bei vielen leidenschaftlichen Motocross-Fans für Stirnrunzeln, auch die MXGP-Verantwortlichen um Promoter Infront Moto Racing erkannten offenbar Handlungsbedarf. Bereits bestätigt ist das neue Alterslimit für die EMX250-Europameisterschaft, das auf 21 Jahren gesenkt wird (in der MX2-WM bleibt es bei 23 Jahren).

Nun zeichnet sich ab, dass es für 2023 weitere Änderungen geben wird: Die Einschreibegebühr für einen Wildcard-Einsatz wird künftig nur noch 300 Euro betragen (bisher 1000 Euro; dazu kommen die Kosten von rund 500 Euro für die internationale Lizenz).

Bisher wurden auch nur so lange Wildcard-Fahrer akzeptiert, bis das 40-Fahrer-Feld komplett war. Diese Beschränkung soll aufgehoben werden. Wenn genug Wildcard-Anfragen eintreffen, ist für diese Fahrer dann eine eigene Qualifikation am Samstag angedacht, um alle verfügbaren Plätze für die Rennläufe aufzufüllen und im Falle von kurzfristigen Ausfällen über Reservefahrer zu verfügen.

Apropos Qualifikation: Das «Qualifying Race» für die Stammfahrer am Samstag wird an Bedeutung gewinnen. Vorgesehen sind nämlich Punkte für die Top-10. Damit ist ein weiterer Eklat wie beim Frankreich-GP in Ernée, als gar einige MXGP-Stars nach einem hitzigen Wortgefecht den Start verweigerten, mit großer Wahrscheinlich ausgeschlossen.