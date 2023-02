Liam Everts (KTM): Startübungen mit Tony Cairoli

Red Bull-KTM-Motocrosser Liam Everts holte sich in der letzten Phase der Vorbereitung auf die MX2-WM in Italien wertvolle Tipps von Teammanager Antonio Cairoli.

Die neue Motocross-WM-Saison startet am 12. März in Übersee mit dem Grand Prix von Argentinien in Bariloche. Mit dabei ist auch wieder der 18-jährige Belgier Liam Everts, der als Red Bull-KTM-Werksfahrer in seine zweite volle Saison in der MX2-Kategorie gehen wird.

Im Red Bull KTM Factory Racing Team gibt es in dieser Saison die Besonderheit, dass Antonio «Tony» Cairoli (38) der Teammanager seinen Schützlingen auch als Trainingspartner in Personalunion zur Hilfe kommt. Zuletzt geschah dies bei Cairoli direkt zu Hause in Rom, dort nahm er seine MX2-Fahrer nochmals unter seine Fittiche.

Die beiden ersten Vorbereitungsrennen, die im Rahmen der offenen italienischen Meisterschaft «Internazionali d‘Italia» in Ponte a Egola und in Arco di Trento stattfanden, brachten erste Erkenntnisse. Liam kam zuletzt in Arco auf die Ränge 5 und wegen zweier Ausrutscher später noch als 14. ins Ziel.

Nun befasste sich Cairoli höchstpersönlich auch mit den Starts von Everts. Gemeinsam nahmen Liam Everts und Cairoli mehrmals in verschiedenen Positionen hinter dem Übungsgatter Aufstellung.

Die Prozedur am Streckenrand wickelte Liams Vater Stefan (50) ab. Somit waren unglaubliche 19 WM-Titel auf einem Fleck auf dem Trainingsgelände versammelt.

Übrigens: Auch KTM-Motorsport-Direkter Pit Beirer (50) war in diesmal Italien vor Ort und beobachtete die Vorbereitungen.

Zur weiteren Planung: Liam Everts wird bis zur Abreise nach Argentinien keine weiteren Vorbereitungsrennen fahren. Gemeinsam mit Vater Stefan reiste er am Mittwoch in die belgische Heimat.