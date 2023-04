Jack Chambers (Kawasaki): Speed aber keine Punkte

Der US-amerikanische MX2-Motocross-Neuling Jack Chambers aus dem Team Big Van World MTX Kawasaki spricht über sein Pech beim zweiten Grand-Prix-Einsatz in Arco di Trento.

Jack Chambers hat in einer Nacht-und-Nebel-Aktion vor zwei Wochen den Platz des Dänen Mikkel Haarup bei der Truppe von Big Van World MTX Kawasaki übernommen. Bei seinem Debüt im schweizerischen Frauenfeld konnte der 20-Jährige für das Team von Steve Dixon mit den Ränge 14 und 12 überzeugen.

In Arco di Trento hatte der US-Pilot erneut guten Speed, konnte diesen aber nach Position 19 im Qualirennen am Samstag am Renntag nicht in WM-Punkte umsetzen. Im ersten Lauf musste sich Chambers nach einem Start-Crash auf der für ihn ungewohnten Piste nach vorne arbeiten. Als der Amerikaner auf Platz 18 angekommen war, verfing sich ein Stein zwischen Zahnkranz und Kette seiner Kawasaki, was das Aus bedeutete.

In Rennen 2 war Chambers bereits Zwölfter, als er nach einem Sturz mit verbogenem Bike die Box aufsuchen musste und danach noch 26. wurde. «Es war ein hartes Wochenende für mich, auf einer Piste mit ungewohntem Untergrund», bemerkte der Mann aus Florida und skizziert seine Nachteile auf der technisch schwierigen Piste von Arco. «Ich habe das ganze Wochenende nach guten Spuren und sanften Linien gesucht, während die anderen Fahrer von Beginn an wussten, was sie tun müssen. Im ersten Durchgang war ich um Platz 18, als sich drei Runden vor dem Ende ein Stein in der Kette verfangen hat. Das war das Ende meines Rennens.»

«Im zweiten Lauf war ich nach dem Start in den Top-20 und bin dann kurz vor Rennhälfte auf Platz 12 gefahren, mit einigen guten Kämpfen», so Chambers weiter. «Aber leider hat das in einem Sturz geendet und ich war dann mit meinem verbogenen Bike außerhalb der Punkte. Ich habe meine ersten beiden MX2-Grands- Prix trotzdem genossen. Ich freue mich jetzt auf ein paar gute Testtage vor dem nächsten Event in Portugal.»

Ergebnisse MX2-WM Arco di Trento:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 2-2

2. Liam Everts (B), KTM, 3-3

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 1-7

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 9-1

5. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 5-4

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 4-5

7. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 6-6

8. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 7-9

9. Kevin Horgmo (N), Kawasaki, 11-8

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 13-10

11. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 12-11

12. Mikkel Haarup (DK), KTM, 10-13

13. Isak Gifting (S), GASGAS, 16-12

14. Emil Weckman (FIN), Honda, 8-

15. Joel Rizzi (GB), Honda, 19-14

16. David Braceras (E), Kawasaki, 17-17

17. Bobby Bruce (GB), GASGAS, 20-15

18. Marcel Stauffer (A), KTM, 14-DNF

19. Oriol Olivier (E), KTM, 15-29

20. Jago Martinez (E), KTM, 26-16

...

24. Mike Gwerder (CH), KTM, 25-20

...

29. Jan Krug (D), Husqvarna, 24-25

WM Stand nach 4 Events:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 205

2. Andrea Adamo (I), KTM, 183, (-22)

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, 182, (-23)

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 173, (-32)

5. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 158, (-47)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 147, (-58)

7. Liam Everts (B), KTM, 140, (-65)

8. Kevin Horgmo (N), Kawasaki, 119, (-86)

9. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 102, (-103)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 85, (-120)