Heftig: Lucas Coenen erklärt seinen Abflug

Nach seinem heftigen Abflug am Samstag erhielt der belgische Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen keine Freigabe für die Rennen zum Großen Preis von Schweden. Zum Glück blieb er von schweren Verletzungen verschont.

Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen flog im Zeittraining von Uddevalla am Samstag in der Linkskurve nach der Boxengasse heftig über den Lenker ab. Der Belgier war über die Bande geflogen und ist nach einem Vorwärts-Salto mit dem Rücken neben der Strecke aufgeschlagen. Coenen verlor das Bewusstsein und blieb einige Sekunden am Boden liegen. Zum Glück konnte er aber bald wieder aufstehen und auf eigenen Beinen stehen. Eine Untersuchung im Medical Center ergab keine schwerwiegenden Verletzungen. Er erhielt vom Rennarzt jedoch keine Freigabe für das Qualifikationsrennen und auch nicht für die Wertungsläufe am Sonntag.

Der Belgier tauchte dann am Sonntag wieder im Fahrerlager auf und beobachtete das Renngeschehen von der Boxengasse aus. «Ich habe von einer Bodenwelle einen heftigen Schlag aufs Hinterrad bekommen und bin mit einem Salto von der Strecke abgeflogen», erklärte Lucas den Zwischenfall. «Weil ich mein Bewusstsein verloren hatte, erhielt ich für die Rennen keine Freigabe. Ich habe aber außer schmerzhaften Prellungen keine schweren Verletzungen. In dieser Woche werden wir mit Physiotherapie versuchen, die Probleme schnellstmöglich in den Griff zu bekommen, so dass ich nächste Woche wieder fit bin.»

Inzwischen ist auch ein Video aufgetaucht, das den heftigen Abflug von Lucas Coenen zeigt.