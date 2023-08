Jeremy Seewer (Yamaha) triumphiert in Schweden

Mit einem 3-1-Ergebnis gewann der schweizerische Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer den Großen Preis von Schweden in Uddevalla vor Romain Febvre (Kawasaki) und WM-Leader Jorge Prado (GASGAS). Tom Koch landete auf P13.

Vor Beginn des entscheidenden zweiten MXGP-Rennens in Uddevalla (Schweden) begann es erneut zu regnen, so dass die Strecke wieder schlammiger und rutschiger wurde. Der Start war unter diesen Bedingungen noch wichtiger als sonst. Der schweizerische Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer zog den Holeshot (es war schon sein 11. Holeshot in dieser Saison) knapp vor seinem französischen Teamkollegen Maxime Renaux und Romain Febvre (Kawasaki). Dahinter folgte der Sieger des ersten Laufs, Jorge Prado (GASGAS). Schon in der ersten Runde wurde der spanische WM-Leader aber von Jeffrey Herlings (KTM) und Tim Gajser (Honda) kassiert, so dass er von Rang 4 auf P6 zurückfiel.

An der Spitze spulte Seewer fehlerfrei seine Runden ab. «Alle wussten, dass im Regen der Start noch wichtiger wird. Ich konnte den Start gewinnen und habe dann versucht, die Konzentration und den Speed über die Distanz zu halten.» Der Schweizer gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 7,2 Sekunden vor Romain Febvre und Maxime Renaux. Seewer wurde mit einem 3-1-Ergebnis Grand-Prix-Sieger in Uddevalla. Zur Erinnerung: 2022 hatte er an gleicher Stelle den schwedischen Grand-Prix mit einem 2-1-Ergebnis gewinnen können!

Romain Febvre (Kawasaki) stand mit einem 2-2-Ergebnis auf dem zweiten Podiumsrang und wirkte enttäuscht. «Die Strecke war extrem tricky», meinte der Franzose. «Leider habe ich mir mit meinem Fehler im ersten Lauf den Grand-Prix-Sieg vermasselt. Im zweiten Lauf war das Überholen fast nicht mehr möglich. Meine Siegesserie ist jetzt nach 5 Grands-Prix leider beendet, aber nächste Woche greife ich wieder an», erklärte der Franzose kämpferisch.

Hinter dem Führungs-Trio (Seewer, Febvre und Renaux) entbrannte das Duell des Rennens zwischen Herlings und Gajser um Rang 4. Hinter den beiden Kampfhähnen folgte bereits Prado, der sich mit Blick auf das große Bild aber in Zurückhaltung übte. «Gajser ist vor mir ständig von links nach rechts gesprungen», erklärte Prado nach dem Rennen. «Ich hatte keinen guten Start und hätte in dem Lauf vielleicht schneller fahren können, aber das Überholen war unter diesen Bedingungen sehr schwierig. Deshalb wollte ich nicht zu viel riskieren.» Eine kluge Entscheidung, denn Prado stand mit einem 1-6-Ergebnis am Ende des Tages auf dem dritten Podiumsrang. Er führt die WM weiter souverän an und musste in Uddevalla nur wenige Punkte an Febvre abgeben. Nach 15 von 19 absolvierten Events beträgt sein Vorsprung 98 Punkte.

Prado befindet sich damit weiterhin auf WM-Kurs und er hat in Schweden auch taktisches Geschick bewiesen und mit Blick auf die WM-Tabelle das Beste aus der Situation gemacht.

Die deutschen Kosak-KTM-Piloten Tom Koch und Maximilian Spies beendeten den Grand-Prix auf den Rängen 13 und 20. 'ToKo' rangiert weiterhin auf Tabellenplatz 18. Spies fiel um einen Rang auf P22 zurück, weil Tim Gajser in der Tabelle nach seiner Rückkehr in die WM weiter aufholt und zwischenzeitlich mit 114 Punkten auf P19 vorgerückt ist.

Der 16. Lauf der Motocross-WM findet in einer Woche im niederländischen Arnhem statt.

Ergebnis MXGP Uddevalla:

1. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 3-1

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-2

3. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 1-6

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 8-4

5. Pauls Jonass (LT), Honda, 4-10

6. Maxime Renaux (F), Yamaha, 13-3

7. Alberto Forato (I), KTM, 7-7

8. Ruben Fernandez (E), Honda, 6-8

9. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 5-9

10. Tim Gajser (SLO), Honda, 10-5

11. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 15-11

12. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki, 9-17

13. Tom Koch (D), KTM, 14-13

14. Jere Haavisto (FIN), KTM, 11-16

15. Brian Bogers (NL), Honda, 21-12

16. Alessandro Lupino (I), Beta, 12-26 (DNF)

17. Benoit Paturel (F), Yamaha, 25 (DNF)-14

18. Alvin Östlund (S), Honda, 24 (DNF)-15

19. Albin Gerhardsson (S), Husqvarna, 16-20

20. Maximilian Spies (D), KTM, 20-18

21. Danne Karlsson (S), GASGAS, 17-23 (DNF)

22. Cornelius Toendel (N), Honda, 18- 25 (DNF)

23. Valentin Guillod (CH), Honda, 26 (DNF)-19

24. Ben Watson (GB), Beta, 19-22 (DNF)

25. Anton Nordström Graaf (S), Kawasaki, 22-21

26. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 23-24 (DNF)

...

DNS: Mattia Guadagnini (I), GASGAS

DNS: Jeremy van Horebeek (B), Honda

DNS: Henry Jacobi (D), KTM

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

DNS: Paul Haberland (D), Husqvarna

MXGP WM-Stand nach 15 von 19 Events:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 770

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 672, (-98)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 603, (-167)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 553, (-217)

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 521, (-249)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 498, (-272)

7. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456, (-314)

8. Alberto Forato (I), KTM, 380, (-390)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 281, (-489)

10. Maxime Renaux (F), Yamaha, 230, (-540)

…

18. Tom Koch (D), KTM, 138, (-632)

19. Tim Gajser (SLO), Honda, 114, (-656)

…

22. Maximilian Spies (D), KTM, 105, (-665)

…

26. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 44, (-726)